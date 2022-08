Nel weekend appena trascorso si è disputata la quarta giornata di Premier League. Dopo due pareggi e una sconfitta, sabato 27 agosto il Liverpool di Jurgen Klopp ha ottenuto la prima vittoria del campionato con il risultato di 9-0 sul Bournemouth.

Continua il trend positivo dell'Arsenal. La squadra londinese vince 2-1 il derby col Fulham ed è ora al quarto successo consecutivo su quattro giornate di Premier League, ritrovandosi da sola al comando a punteggio pieno.

Seconda vittoria dello United: CR7 in panchina

Nella giornata di sabato 27 agosto, lo United ha battuto per 1-0 in trasferta il Southampton: gol del portoghese Bruno Fernandes al 10' della ripresa.

L'allenatore Erik Ten Hag ha lasciato per l'ennesima volta Cristiano Ronaldo e Harry Maguire in panchina: l'ex Juventus ha sostituito Jadon Sancho negli ultimi 20 minuti di gara. Esordio per Carlos Casemiro: il brasiliano, approdato allo United in questa sessione di calciomercato, ha preso il posto di Anthony Elanga a 10 minuti dalla fine.

Pareggio per l'Everton in casa del Brentford. All'iniziale vantaggio degli ospiti con il gol di Anthony Gordon, risponde Vitaly Janelt fissando il punteggio sull'1-1.

Vittoria del sorprendente Brighton per 1-0 ai danni del Leeds con la rete di Pascal Groß al 66'. Con questo successo la squadra di casa si porta in seconda posizione a 10 punti.

Vittorie casalinghe per City e per il Chelsea

Nel roboante 9-0 del Liverpool sul Bournemouth spiccano le doppiette di Luis Diaz e Roberto Firmino: è il primo successo in campionato per i Reds.

Vittoria per 2-1 dell'Arsenal sul Fulham con gol di Martin Odegaard e Gabriel Magalhães: i Gunners sono ora l'unica squadra a punteggio pieno e quindi da soli in testa alla classifica.

La giornata di sabato 27 agosto ha anche regalato la prima tripletta in Premier di Erling Haaland. Il City ha sconfitto tra le mura amiche il Crystal Palace non senza qualche affanno. Sotto di due gol, la squadra di Pep Guardiola ha ribaltato la partita nel secondo tempo, fissando il punteggio sul 4-2 grazie ai tre gol del centravanti norvegese e alla rete di Bernardo Silva.

Sofferta vittoria interna anche per il Chelsea di Thomas Tuchel. A Stamford Bridge finisce 2-1 per il blues contro il Leicester. Il Chelsea, in dieci uomini dopo l'espulsione di Connor Gallagher al 24', trova la doppietta di Raheem Sterling, prima che Harvey Barnes accorci le distanze. Nonostante il pressing finale degli ospiti il risultato non cambia, con il Leicester che rimane a quota 1 punto in classifica.

Conte vince in trasferta

Nella giornata di domenica 28 agosto la sfida tra Wolverhampton e Newcastle finisce in parità. Al vantaggio dei padroni di casa con Ruben Neves, risponde al 90' Allan Saint-Maximin che fissa il risultato sull'1-1.

Vittoria esterna del West Ham in casa dell'Aston Villa.

in attesa di ufficializzare l'arrivo dell'ex giocatore del Milan Lucas Paquetà, gli Hammers vincono con il punteggio di 1-0 con un gol di Pablo Fornals.

Chiude la quarta giornata di Premier la vittoria in trasferta del Tottenham. Gli uomini di Antonio Conte espugnano il campo del Nottingham Forest con una doppietta del ritrovato Harry Kane. La squadra del tecnico pugliese vince per 2-0 e sale al secondo posto in condivisione con il City e il Brighton.