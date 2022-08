Il Milan avrebbe la necessità di un nuovo innesto a centrocampo. Dopo aver quasi concluso l'affare Malick Thiaw, la dirigenza rossonera starebbe valutando alcuni profili di giovani centrocampisti tra cui Pablo Maia, Aster Vranckx e João Gomes.

Dopo il pareggio contro la Roma e in attesa del possibile arrivo di Leandro Paredes, in casa Juventus invece si pensa al Calciomercato in uscita. Viste le difficoltà nel piazzare Arthur Melo e Denis Zakaria, potrebbero essere i giovani Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli a essere ceduti in prestito per sfoltire la rosa a disposizione di Allegri.

Possibile sfida tra rossoneri e l'Atalanta per Vranckx

Aster Vrankx giovane centrocampista belga, classe 2002, sarebbe in uscita dai tedeschi del Wolfsburg. Il belga, nato da una famiglia congolese, viene spesso paragonato al connazionale Axel Witsel per il modo di giocare.

Vranckx è un profilo che piace parecchio a Paolo Maldini e Frederic Massara, non solo per la sua giovane età ma soprattutto perché è considerato un giocatore di buone prospettive.

Aster Vranckx ha già esordito nella nazionale U21 belga e sembra che su di lui ci sia anche l'Atalanta. Giampiero Gasperini avrebbe chiesto un centrocampista e avrebbe individuato nel giovane belga il profilo ideale. Il Wolfsburg vorrebbe far partire il giocatore solo a titolo definitivo, mentre sia Milan che Atalanta punterebbero entrambe sul prestito con diritto di riscatto.

Il San Paolo propone Pablo Maia

Oltre a Vranckx, Il Milan starebbe valutando anche João Gomes. Il classe 2001 è un giocatore di qualità e quantità ma la possibile richiesta del Flamengo, potrebbe far desistere la dirigenza rossonera che reputa troppo alta la richiesta di 15 milioni di euro.

Nelle ultime ore il nuovo nome che sarebbe stato proposto ai rossoneri è quello di Pablo Maia.

Il giovane giocatore del San Paolo è un classe 2002 e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Il costo del suo cartellino è sicuramente inferiore di quello del connazionale João Gomes. Pablo Maia ha esordito in prima squadra nel gennaio del 2022 giocando 10 partite da titolare.

Il Monza vorrebbe Rovella, su Fagioli potrebbe esserci la Cremonese

Il futuro immediato dei due giovani bianconeri Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella potrebbe essere distante da Torino. Da mesi il Monza del ds Adriano Galliani sembra sulle tracce di Rovella. La squadra lombarda è ferma a quota zero punti in tre giornate e Stroppa vorrebbe avere il centrocampista bianconero per dare maggiore qualità a un centrocampo che è apparso in sofferenza dopo l'ultima sfida di Serie A persa per 2-1 contro l'Udinese.

Invece per Fagioli, che da poco ha firmato un contratto con la Juventus fino al 2026, potrebbero aprirsi le porte che lo porterebbero di nuovo alla Cremonese o alla Sampdoria.