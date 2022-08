Sabato 13 agosto è iniziato il campionato di Serie A 2022/23. Alcune delle partite che hanno dato il via alla stagione hanno portato subito delle polemiche post-gara. A lamentarsi, sono state in particolare Udinese, nella persona del direttore area tecnica Pierpaolo Marino e Sampdoria, con il tecnico Marco Giampaolo.

Milan-Udinese, Pierpaolo Marino nervoso a fine match: 'Sono inferocito, partita decisa da un rigorino'

Il primo episodio, cronologicamente parlando, riguarda la partita tra i campioni d'Italia del Milan e l'Udinese di Andrea Sottil. Soppy, al nono minuto di gioco, atterra in area di rigore Calabria, con un intervento vigoroso con cui tocca palla e piede del terzino rossonero.

Per l'arbitro Marinelli inizialmente non è penalty, ma Mazzoleni al Var lo richiama e, dopo un lungo consulto, la squadra arbitrale decide di assegnare il calcio di rigore che poi verrà trasformato da Theo Hernandez.

A fine gara, vinta dal Milan per il risultato di 4-2, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino si è presentato ai microfoni di Dazn, affermando: "Sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre medio piccole ma oggi ancora vedo che ci sono delle linee guida che poi vanno disattese e non va bene. L'intervento di Mazzoleni al Var è stato fuori logica, non c'era niente di dubbio. I rigorini non devono interessare al Var, è un episodio che cambia la partita".

Sampdoria-Atalanta, Marco Giampaolo contro l'arbitraggio: 'La Sampdoria è stata penalizzata'

Il secondo episodio arbitrale che ha fatto discutere, è stato quello avvenuto in Sampdoria-Atalanta, terminata con il risultato di 2-0 per i bergamaschi. In questo caso, sono i doriani a protestare per un gol annullato: al minuto 13 Leris, lanciato in profondità, vince un contrasto fisico con Maehle e serve l'accorrente Caputo, che spiazza Musso con un secco destro, per il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa.

Per l'arbitro di campo è tutto regolare, ma sulla chiamata del Var Pairetto, il primo fischietto Dionisi cambia la decisione, annullando la rete per un fallo che apparentemente non sembrerebbe esserci.

Tutto questo, non ha reso ovviamente felice il tecnico dei blucerchiati Marco Giampaolo, che in conferenza stampa ha professato la sua amarezza per le decisioni prese: "La squadra mi è piaciuta, ma sono deluso per il risultato e avvilito.

La Sampdoria è stata penalizzata e su questo non c'è dubbio. Hanno annullato un gol, ora se l'avesse fatto l'arbitro io l'avrei accettato, ma l'intervento del VAR mi lascia molto perplesso. A parti invertite non penso avessero concesso il rigore".