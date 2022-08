Il difensore Armando Izzo e il Torino sembrano sempre più lontani. La mancata convocazione nella partita di Coppa Italia contro il Palermo (poi vinta per 3-0 dai granata) pare un chiaro segnale da parte dell'allenatore croato Juris verso il difensore napoletano, a quanto pare ormai nella lista dei giocatori in uscita.

Armando Izzo, da ritrovato titolare a non convocato

È stata una sorpresa per molti la non convocazione, per la partita di Coppa Italia Torino - Palermo, di Armando Izzo.

Il difensore classe '92 nella stagione 2021/22 sembrava aver superato una sorta di "periodo buio" in maglia granata: inizialmente non considerato dal tecnico croato Ivan Juric, era riuscito a giocare con una certa continuità nell'ultima parte di stagione, complice anche l'imminente cessione di Gleison Bremer, concretizzatasi nella sessione estiva di calciomercato.

Vista dunque la cessione del difensore brasiliano sembrava ormai scontato che il difensore partenopeo sarebbe risultato titolare nella stagione alle porte, ma a quanto pare il tecnico croato riterrebbe di poter fare a meno del difensore, puntando su altri giocatori attualmente in rosa e sperando in eventuali acquisti da parte della società.

La carriera di Armando Izzo in granata

Armando Izzo è approdato al Toro, dopo alcune stagioni al Genoa, nell'estate del 2018. Costato 9,7 milioni al presidente Urbano Cairo, la sua prima stagione in granata, sotto la guida dell'allenatore Walter Mazzarri, è decisamente brillante, tanto da valergli l'esordio nella Nazionale italiana (totalizzando tre presenze nel 2019).

Tuttavia, tra cambi di allenatore e prestazioni altalenanti, il rendimento di Izzo non è risultato costante. Il difensore napoletano è sembrato essere in lista di partenza per tutta la stagione 2021/22, salvo riuscire a ritagliarsi dello spazio nell'ultima parte di stagione, arrivando a toccare le 100 presenze in granata il 16 aprile 2022, nel match contro la Lazio.

Il futuro di Armando Izzo lontano dal Toro

Il contratto coi granata di Armando Izzo scade nel 2023. Per quanto il difensore partenopeo abbia manifestato più volte l'intenzione di rimanere sotto la Mole, la mancata convocazione in Coppa Italia è un messaggio evidente da parte dell'allenatore (e della società) nei suoi confronti.

Qualche settimana fa Parma e Salernitana erano sembrate interessate al difensore e in passato anche il Napoli sembrava aver manifestato un certo interesse verso di lui. In queste ore Armando Izzo è stato proposto al Bologna, peraltro ai granata piace Riccardo Orsolini, quindi non è esclusa una trattativa fra le due società.