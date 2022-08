L'Inter, dopo un mese di giugno da grande protagonista sul mercato, si è letteralmente fermata, complice anche le mancate uscite che non hanno portato quel tanto agognato tesoretto. La società nerazzurra ha la necessità di realizzare un attivo da 60 milioni di euro entro giugno 2023 e per questo motivo non è escluso che possa arrivare qualche cessione in queste ultime settimane. I principali candidati sono Cesare Casadei e Andrea Pinamonti, nel mirino rispettivamente di Chelsea e Sassuolo, pronte a mettere sul tavolo complessivamente 40 milioni di euro.

Occhio, però, anche ad un big, Hakan Calhanoglu, finito nel mirino del Tottenham. Antonio Conte, infatti, avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo degli Spurs.

Chi si sta muovendo in entrata è il Napoli, che sembra vicino a Giacomo Raspadori. Oltre all'attaccante, però, gli azzurri sono alla ricerca di un innesto in mezzo al campo, soprattutto qualora dovesse andare via Fabian Ruiz. Il nome tornato di moda è quello di Nahitan Nandez, già accostato nelle scorse sessioni di Calciomercato.

Tottenham su Calhanoglu

Il rischio che l'Inter possa perdere un titolarissimo in queste ultime settimane sul mercato non è ancora del tutto svanito. Negli ultimi giorni, infatti, il Tottenham avrebbe chiesto informazioni su Hakan Calhanoglu.

Il turco piace molto ad Antonio Conte, che ha chiesto un giocatore duttile come rinforzo in mezzo al campo. Il centrocampista dell'Inter risponde esattamente a queste esigenze visto che può giocare indifferentemente in mezzo al campo che sulla trequarti. Il classe 1994 nell'ultima annata ha disputato una grande stagione andando in doppia cifra in termini di assist (ben dodici), segnando anche sette reti.

L'Inter, comunque, non lascerà partire tanto facilmente Calhanoglu. I nerazzurri, infatti, ascolteranno solo proposte a partire dai 30 milioni di euro, che facciano realizzare una plusvalenza piena ad un solo anno dal suo arrivo a parametro zero. In caso contrario, il turco resterà a Milano per dare l'assalto insieme ai compagni alla seconda stella soltanto sfiorata l'anno scorso.

Napoli su Nandez

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo, soprattutto qualora dovesse andare via Fabian Ruiz, su cui c'è il Paris Saint Germain. Nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio obiettivo, Nahitan Nandez, già sondato nelle scorse sessioni di calciomercato. Il Cagliari questa volta è disposta a lasciarlo andare e la valutazione del centrocampista uruguaiano si aggirerebbe sui 10-15 milioni di euro. Non è da escludere uno scambio con Adam Ounas, ai margini della rosa di Spalletti e valutato sui 7-8 milioni di euro.