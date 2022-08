La Juventus ha ottenuto una vittoria importante in campionato contro il Sassuolo. 3 a 0 il risultato finale grazie ad una prestazione importante di giocatori come Vlahovic e Di Maria, il primo ha segnato due gol, il secondo uno. L'argentino è uscito nel secondo tempo per un problema all'adduttore che potrebbe fargli saltare diversi match. Di certo ha regalato una prestazione notevole, con il pubblico che ha gioito non solo per il gol ma anche per delle giocate notevoli, fra cui anche un assist a Vlahovic. Proprio la punta bianconera è stata intervistata nel post match, diversi gli argomenti interessanti di cui ha parlato il giocatore, fra questi anche l'infortunio dei mesi scorsi che lo ha condizionato.

A tal riguardo ha dichiarato: 'Ho lavorato tutta l'estate, non sono ancora al 100% perché ho avuto un problema non semplice da risolvere'. Il giocatore ha aggiunto che sta lavorando per arrivare alla forma ideale. Ha poi parlato della sua esultanza, sottolineando che era dedicata al suo amico. Non poteva mancare un riferimento ai due nuovi acquisti della Juventus, Angel Di Maria e Filip Kostic. Vlahovic ha voluto ringraziare l'argentino per l'assist aggiungendo che spera di riceverne altri e di poterli ricambiare.

Dusan Vlahovic ha parlato di Di Maria e Kostic

''È una sensazione incredibile, un grandissimo piacere giocare con un campione così. Lo ringrazio per l'assist, spero di riceverne altri e di poter ricambiare presto.

Si è meritato gli applausi, da parte di tutti''. Queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic nel post match di Juventus-Sassuolo. Il giocatore ha voluto ringraziare l'argentino per l'assist per il 3 a 0 della Juventus, il secondo per la punta bianconera. Il primo è stato segnato di rigore per fallo di Ferrari sempre su Vlahovic.

Ha poi parlato del suo compagno di nazionale e suo nuovo compagno alla Juventus Filip Kostic. A tal riguardo ha dichiarato: ''Bello avere qualcuno con cui posso parlare nella mia lingua, ma qui c'è un bell'ambiente, penso sia fondamentale''. Vlahovic ha poi aggiunto che era importante vincere e che bisogna andare avanti consapevoli della forza della Juventus.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus ha definito di recente l'arrivo di Filip Kostic dall'Eintracht Francoforte ma sta lavorando anche su altri acquisti. Uno di questi è Leandro Paredes, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato dovrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro. Ci sarebbe già un'intesa economica con il giocatore, così con Memphis Depay, che è al lavoro per la rescissione contrattuale con il Barcellona. L'olandese sarebbe considerato non solo il vice Vlahovic ideale ma anche un supporto di qualità al titolare bianconero.