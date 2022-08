La Juventus è attesa da un fine agosto davvero interessante ma anche impegnativo fra calcio giocato e mercato. Dopo la vittoria contro il Sassuolo i bianconeri giocheranno contro la Sampdoria, la Roma e lo Spezia. Match che ci diranno a che punto è la crescita della squadra di Allegri, che ha bisogno di rinforzi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo, si valutano gli acquisti di Leandro Paredes per il centrocampo e di Memphis Depay, che a breve dovrebbe rescindere il contratto il Barcellona. Diversi addetti ai lavori parlano anche di un altro rinforzo importante per la Juventus, che potrebbe riguardare il centrocampo o il settore avanzato.

Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera: Nicolò Zaniolo della Roma e Sergej Milinkovic Savic della Lazio. Negli ultimi giorni, arrivano conferme soprattutto per l'interesse della società bianconera per il 23enne italiano. A conferma di questo anche le notizie di mercato che parlano di una possibile offerta del Tottenham per il centrocampista della Lazio. A tal riguardo, la società inglese potrebbe presentare un'offerta da circa 40 milioni di euro più bonus per arrivare ad una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. Considerando che il giocatore è in scadenza a giugno 2024 e attualmente non si parla di prolungamento di contratto, non è da scartare la possibilità che la Lazio accetti l'offerta, anche perché fra un anno la valutazione di mercato del centrocampista sarà minore.

Possibile offerta da 60 milioni di euro del Tottenham per Milinkovic Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Tottenham potrebbe presentare un'offerta di circa 60 milioni di euro, compresi i bonus, per Sergej Milinkovic Savic. Una somma importante che la Lazio potrebbe accettare anche in considerazione del fatto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Sul centrocampista ci sarebbe anche la Juventus, ma trattare con la società laziale è sempre difficile. Nelle ultime ore, poi, si parla soprattutto di una trattativa di mercato con la Roma per Zaniolo. La società bianconera sarebbe pronta a presentare un'offerta importante per il giocatore e non è un caso che la Roma sia interessata a Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro dalla società spagnola.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire le cessioni. Saltata la partenza di Adrien Rabiot al Manchester United, potrebbero essere ceduti Arthur Melo e Nicolò Rovella in prestito. Per quanto riguarda i rinforzi, invece, sarebbe vicino l'acquisto di Leandro Paredes. Si parla di possibile prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.