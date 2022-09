Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha fatto sapere tramite il proprio profilo YouTube, come Alessandro Del Piero potrebbe tornare in veste ufficiale alla Juventus. Di un parere diverso invece è stato l'ex procuratore di "Pinturicchio", Claudio Pasqualin, che vedrebbe complicato un rientro a Torino dell'ex fantasista bianconero.

Balzarini su Del Piero: 'Uno dei prossimi cambi alla Juventus potrebbe riguardare un suo rientro'

Alessandro Del Piero è una delle leggende della Juventus ed in quanto tale, il popolo bianconero vorrebbe rivederlo tra le fila della società piemontese.

Un suo rientro però, sarebbe stato osteggiato da un rapporto non idilliaco con il presidente Andrea Agnelli, reo secondo alcuni, di aver forzato la mano nel 2014 per l'addio del fantasista da Conegliano. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista sportivo Gianni Balzarini, Del Piero potrebbe tornare tra le fila della Juventus come dirigente. Ecco quanto affermato dal collega sul proprio canale YouTube: "Uno dei prossimi cambiamenti potrebbe prevedere il rientro di Pinturicchio alla Juve. Vi avevo infatti parlato di una situazione che sembrava totalmente compromessa e invece sembrerebbe sulla via della ricomposizione". Balzarini ha poi voluto precisare come la ricomposizione dei rapporti ritenuti logori tra Alessandro Del Piero e Andrea Agnelli, non significherebbe un rientro immediato dell'ex calciatore Juventino che però ora, potrebbe davvero sperare di tornare a casa base una volta per tutte.

Claudio Pasqualin: 'Ritorno di Del Piero alla Juve? Complicato'

Di tutt'altro avviso è stato invece l'intervento, avvenuto nelle scorse ore, di Claudio Pasqualin. L'ex agente sportivo che curò la procura di "Pinturicchio" è stato intervistato da Tuttojuve.com sull'eventuale ritorno del classe '74 in bianconero: "Se vedrei bene un ritorno di Alessandro alla Juventus?

La mia idea è facile da intuire. Inutile rispondere, quindi. Non so se lui abbia questa ambizione. Sono molto legato ad Alex, tutti conoscono il mio rapporto con lui. Tutto nascerebbe dai piani alti di Exor, degli Elkann, si tratterebbe di un discorso abbastanza complicato".

Di Livio: 'Sconfortante non vedere Del Piero alla Juventus'

Anche Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha commentato la decisione della società piemontese di non aver ancora reclutato Alessandro Del Piero tra le proprie fila. "Le società si rifondano anche da ex giocatori importanti, sconfortante non vedere Del Piero in questa Juventus", aveva detto il "Soldatino" bianconero ai margini della partita persa dalla Juve contro il Monza.