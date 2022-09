La Juventus potrebbe attingere nuovamente al mercato dei parametri zero anche nel 2023. Nel recente Calciomercato estivo sono arrivati con questa modalità Pogba e Di Maria. Ma anche a giugno prossimo diversi giocatori di qualità che piacciono alla Juve vanno in scadenza di contratto.

Per la difesa ad esempio potrebbe essere liberi a parametro zero Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, come terzini invece si valutano Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini del Borussia Moenchengladbach.

Secondo la stampa spagnola la Juve starebbe lavorando a rinforzi anche per il settore avanzato.

In Spagna, nelle due squadre di Madrid, giocano due elementi che potrebbero incrementare la qualità della rosa bianconera: Antoine Griezmann dell'Atletico e Marco Asensio del Real. Entrambi vanno in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto con le rispettive società. Il francese continua a essere un punto di riferimento dell'Atletico Madrid e della nazionale transalpina, Asensio invece è riserva nel Real ma Luis Enrique lo ha comunque convocato nei recenti match di Nations League della nazionale spagnola.

Il francese ha un ingaggio importante ma potrebbe accontentarsi di uno stipendio minore rispetto a quello che guadagna attualmente nella società spagnola. Per quanto riguarda invece Asensio si parla di un possibile ingaggio da 7 milioni di euro a stagione per un giocatore che potrebbe sostituire Angel Di Maria.

L'argentino è in scadenza di contratto a giugno, ma potrebbe anche prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera per una stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi a parametro zero anche per il centrocampo. Soprattutto in Inghilterra ce ne sono diversi che potrebbero migliorare la qualità del reparto.

Da Youri Tielemans del Leicester e N'Golo Kanté del Chelsea, fino ad arrivare a Ilkay Gundogan del Manchester City e Douglas Luiz dell'Aston Villa: tutti giocatori che sarebbero molto utili alla società bianconera.