Nonostante l'ultima battuta d'arresto in campionato contro il Napoli, il Milan ha espresso un buon gioco, e solo due legni gli hanno impedito di raggiungere almeno un pareggio. La società rossonera è convinta di aver messo a disposizione di mister Stefano Pioli una rosa competitiva, in grado di lottare su più fronti. Tuttavia contro gli azzurri di Luciano Spalletti sono emerse alcune sbavature a centrocampo, probabilmente dettate da disattenzione e inesperienza.

Per dare maggior concretezza e qualità al centrocampo del Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero aver fiutato l'affare Toni Kross.

Il giocatore tedesco potrebbe essere il profilo giusto per dare maggior esperienza alla mediana rossonera. Il madrilista va in scadenza di contratto nel giugno 2023 e su di lui sembra esserci anche l'interesse di Juventus e Manchester City.

Milan e Juve che potrebbero sfidarsi anche su altri fronti del mercato. Entrambe sembrano interessate al giovane centrocampista Mohammed Kudus, nuovo gioiello dell'Ajax. Nonostante il pessimo avvio di stagione, la dirigenza bianconera starebbe valutando alcuni giocatori per ringiovanire la rosa, tra cui il centrocampista ghanese.

Kudus è valutato circa 10 milioni di euro

Il centrocampista ghanese è una mezzala veloce e rapida nei movimenti. Oltre ad avere ottime qualità tecniche che gli permettono anche di essere impiegato come trequartista, Kudus potrebbe giocare come esterno d'attacco.

Arrivato in Olanda nel 2020, ha fatto il suo esordio nello Jong Ajax -la squadra di riserva dei lancieri- nel campionato di Eerste Divisie, mettendo a segno 5 reti in altrettanti incontri, prima di passare in prima squadra. Con l'Ajax, Kudus vanta già 40 presenze e 9 gol in Eredivisie, condite con 2 presenze con 2 reti in Champions League.

La squadra olandese valuta il giocatore circa 10 milioni di euro, cifra abbordabile sia per il Milan, sia per la Juve. Il centrocampista ghanese potrebbe far comodo soprattutto ai bianconeri, che potrebbero così alzare il livello tecnico del centrocampo, reparto tuttora in sofferenza.

Il Real Madrid ha proposto un contratto annuale a Kross

Il centrocampista tedesco non avrebbe gradito la proposta della società madrilista per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023. Il Real Madrid avrebbe messo sul piatto un contratto annuale, mentre Kross vorrebbe un biennale alle stesse cifre che percepisce ora.

Il Milan [VIDEO] resta alla finestra e osserva l'evolversi della situazione. L'eventuale arrivo di Kroos nella prossima sessione di mercato estivo, innalzerebbe il livello tecnico del centrocampo rossonero e garantirebbe un tasso di esperienza elevato, soprattutto nelle gare internazionali.

Kross potrebbe interessare anche al Manchester City

La probabile partenza di Bernardo Silva potrebbe lasciare ai Citizen un tassello da colmare.

La squadra inglese avrebbe individuato nel centrocampista tedesco un potenziale sostituto del calciatore portoghese e potrebbe avanzare una proposta al madrilista per convincerlo a trasferirsi in Inghilterra.