È già tempo di Milan-Napoli. Archiviata la seconda giornata di Champions League, Milan e Napoli si giocano il primato allo stadio San Siro, domenica 18 settembre alle ore 20:45. Entrambe le squadre saranno prive dei propri leader d'attacco, al Milan mancherà Leao mentre per il Napoli non ci sarà Osimhen. Il Milan in Champions League ha superato la Dinamo Zagabria con una prestazione convincente, altrettanto convincente invece la partita del Napoli che guida il girone. In campionato il Milan è reduce dalla vittoria contro la Sampdoria a Marassi.

Pioli con ogni probabilità schiererà la formazione 'titolare' del momento con Giroud costretto a fare gli straordinari. A sinistra la fascia di Leao dovrebbe essere occupata da Saelemaekers. De Ketelaere e Messias dovrebbero completare la trequarti. Brahim Diaz e Adli scalpitano per giocare, ma per loro potrebbe esserci solamente un impiego nel corso del match.

Spalletti punterà su Raspadori per sostituire il nigeriano Osimhen, ma si aspetta i gol di Kvaratskhelia per scardinare la difesa del Milan.

Simeone vorrà mettersi in mostra e il suo impiego a gara in corso è molto probabile. Politano completa il reparto offensivo. Il centrocampo sarà composto da Zielinski e Anguissa con ai lati Lobotoka. Ndombele pronto a subentrare. Difesa titolare con Mario Rui a sinistra. Ancora Meret titolare in porta.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia.

Napoli: i convocati di Spalletti per la sfida con il Milan

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Minjae Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigaard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombélé, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori, Simeone.

Milan - Napoli: le quote e il pronostico

Il Milan gode leggermente del favore del pronostico con una quota di 2,25 il pareggio a 3,20 mentre la vittoria dei partenopei a 3,50. L'over 2,5 presenta una quota buona a 1,85 mentre l'over 3,5 schizza a 3,1 segnale che la partita dovrebbe attestarsi intorno ad un massimo di 3 gol. La quota 2-1 per i rossoneri infatti si trova a 9,50 con la vittoria per 1a0 a 7,5 e il pareggio per 1-1 a 7.

Quote che confermano le previsioni iniziali dei bookmakers. Olivier Giroud primo marcatore della gara è dato a 5, mentre Kvaratskhelia per il Napoli a 7,50 seguiti da Raspadori e Lozano per gli ospiti a 8,5 per i padroni di casa stesse quote per De Ketelaere e Messias.