La Juventus sta vivendo delle settimane molto difficili sul piano dei risultati. L'inizio di stagione è stato deludente sia in Champions League che in campionato, anche a causa del rendimento individuale non positivo di alcuni dei punti di riferimento della rosa bianconera, fra essi anche il laterale Juan Cuadrado.

Il colombiano visto in questo scorcio iniziale della stagione sembra essere un "lontano parente" di quello ammirato nelle precedenti stagioni, a giustificare questo calo di rendimento è però anche l'età, avendo compiuto 34 anni. Il suo contratto va in scadenza a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera.

L'eventuale conferma di Cuadrado dipenderà in parte anche da chi sarà il tecnico bianconero della stagione 2023-2024. In tal senso Max Allegri non sembrerebbe essere certo della conferma dopo questo inizio di stagione, nonostante abbia un contratto in scadenza nel giugno 2025.

Il laterale Juan Cuadrado va in scadenza di contratto a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe non prolungare il contratto di Juan Cuadrado. Il colombiano va in scadenza di contratto a fine giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un sua conferma anche nella stagione 2023-2024. Il laterale è uno dei giocatori che più guadagna nella società bianconera, con circa 5 milioni di euro a stagione.

Cuadrado potrebbe essere solo uno dei giocatori a lasciare Torino a fine stagione a parametro zero. Un altro elemento che va in scadenza il 30 giugno è Alex Sandro, a cui bisogna aggiungere pure Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Quest'ultimo però potrebbe anche prolungare il contratto con la società bianconera.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero nella prossima estate, ma anche attingere a tale mercato per rinforzare difesa e centrocampo.

A tal riguardo il club valuterebbe l'innesto di un difensore centrale e di un laterale sinistro: piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, per il ruolo di terzino piace Alejandro Grimaldo del Benfica.

A centrocampo invece si valutano Youri Tielemans del Leicester e Ilkay Gundogan del Manchester City. Tutti giocatori teoricamente liberi a parametro zero a luglio, a meno che nel frattempo non prolunghino il contratto con le rispettive squadre.