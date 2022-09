La Juventus è stata tra le grandi protagoniste di questa sessione di mercato con acquisti importanti e di grande caratura internazionale. In particolare, i bianconeri hanno rivoluzionato il centrocampo con l'arrivo di Pogba e Paredes.

Juve, tanti cambiamenti in mediana

Il primo grande acquisto è stato quello di Paul Pogba che dopo l'avventura non esaltante al Manchester United, è ritornato a Torino dove è riuscito a esprimersi su massimi livelli. Il centrocampista francese ha però subito un brutto infortunio e ciò ha rallentato il suo rientro in campo.

La Juventus ha però riscoperto un buon Rabiot che dopo il mancato passaggio al Manchester United sta offrendo buone prestazioni, ma soprattutto un grande Fabio Miretti che nelle ultime due giornate contro Roma e Spezia ha dimostrato di potersi già ritagliare uno spazio importante nelle gerarchie di Allegri.

L'altro grande acquisto è sicuramente Leandro Paredes che dopo una trattativa estenuante con il Paris Saint Germain, è riuscito ad arrivare in quel di Torino. L'operazione si è sbloccata sulla base di un prestito e un diritto di riscatto fissato attorno ai 22 milioni di euro. Un acquisto voluto fortemente da Massimiliano Allegri che finalmente ha ottenuto quell'uomo d'ordine fondamentale per dare qualità e geometria al gioco della Vecchia Signora.

La rivoluzione avvenuta a centrocampo non riguarda solo gli acquisti ma anche le cessioni. Infatti se per Arthur l'addio sembrava nell'aria, il futuro di Denis Zakaria è rimasto incerto fino all'ultimo. I due centrocampisti si ritroveranno in Premier League. Il mediano verdeoro è passato in prestito al Liverpool, mentre l'ex Moncheglabach è finito al Chelsea con la formula di un prestito con un possibile riscatto attorno ai 35 milioni di euro.

Juve, problemi per Szczesny. Nessun acquisto per la porta

In casa Juventus, tiene banco il problema occorso a Wojciech Szczesny. Il portiere polacco ha subito una distorsione alla caviglia che lo terrà ai box fino al mese di ottobre. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile acquisto per la porta, in attesa del ritorno in campo dell'estremo difensore polacco.

Tale opzione non dovrebbe avvenire con la Vecchia Signora che dovrebbe puntare forte su Mattia Perin che già nelle prime partite ha dimostrato tutto il suo valore e con Carlo Pinsoglio pronto a fare il secondo in attesa del ritorno in campo di Szczesny.

Qualche possibile novità per la porta potrebbe avvenire nella prossima stagione con i bianconeri che stanno continuando a monitorare il profilo di Marco Carnesecchi dell'Atalanta, accostato alla Lazio prima del suo infortunio alla spalla.