Lele Adani è tornato a parlare della Juventus criticando la società bianconera e il suo allenatore per la cessione di Arthur Melo. Del regista brasiliano ha parlato anche Carragher, storico ex calciatore del Liverpool che si è detto scettico della scelta fatta dai "Reds".

Daniele Adani, ex calciatore e ora cronista per la Rai, è tornato a parlare della Juventus, lanciando la solita frecciatina al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri. Il commentatore classe '74, sulle proprie pagine Instagram, ha dunque espresso il suo parere sulla cessione last minute della compagine piemontese di Arthur Melo, centrocampista brasiliano ritenuto evidentemente non funzionale al progetto studiato dall'allenatore livornese e conseguentemente messo sul mercato da diverse settimane.

Adani sull'argomento ha dunque scritto: "Arthur è talmente scarso che è andato al Liverpool. Quindi, dopo aver dato dello scarso ad Arthur, diamolo anche a Klopp. Povero calcio". Di tutt'altro parere è stato invece il pensiero di un ex Liverpool, Jamie Carragher, che ai microfoni di Sky Sport UK ha espresso tutti i suoi dubbi sull'acquisto del regista sudamericano: "Non penso che Arthur sia la risposta di cui il Liverpool aveva bisogno. Serviva un giocatore più giovane e più energico. Credo che Arthur sia giusto per riempire uno spazio ed ecco perché il Liverpool l'ha preso in prestito e all'ultimo. L'attuale centrocampista che vogliono non è disponibile al momento, per cui penso che prendere qualcuno in prestito sia sensato".

Nel frattempo, anche il diretto interessato, Arthur Melo, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come neo giocatore dei "Reds": "Sono davvero, davvero felice di essere qui indossando questa grande maglia con questo famoso stemma che rappresenta così tanto nel calcio mondiale, è un sogno. Abbiamo parlato molto e le nostre idee e visioni erano adatte, quindi sono sicuro che sia stata la scelta giusta".

Calciomercato Juventus, con le cessioni di Arthur Melo e Zakaria i bianconeri risparmiano quasi 15 milioni di euro

La Juventus, nella giornata di ieri, 1 settembre, oltre al su citato Arthur Melo, partito per raggiungere il Liverpool con la formula del prestito secco, ha ceduto con una modalità simile anche Denis Zakaria al Chelsea.

Queste due operazioni fatte in extremis dalla Vecchia Signora, nel complesso, gli permetteranno in questa stagione di risparmiare una cifra pari a 13.5 milioni di euro, 9 dei quali sarebbero andati per lo stipendio del regista brasiliano, evidentemente coperto in maniera totalitaria dai "Reds" e 4.5 per l'ingaggio del mediano svizzero.