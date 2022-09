Il Milan starebbe valutando l'innesto di un terzino sinistro per completare la rosa a disposizione di Pioli. Nonostante la chiusura del mercato, la dirigenza rossonera sta guardando con interesse ai calciatori svincolati con un occhio agli esterni sinistri.

Milan, idee Marcelo e Aurier per la fascia sinistra

Dopo l'arrivo di Sergino Dest dal Barcellona che svolgerà il ruolo di vice Calabria sulla corsia destra, il Diavolo vuole effettuare un colpo simile per regalare a Pioli un calciatore che possa svolgere il ruolo di alternativa allo stacanovista Theo Hernandez a sinistra.

Vista l'incertezza sul rendimento di Ballò Tourè che era stato ad un passo dal Galatasaray, la dirigenza rossonera starebbe pensando all'arrivo di un esterno esperto. Per questo, Maldini e Massara starebbero monitorando il profilo di Marcelo, che ha rescisso il proprio contratto con il Real Madrid e vorrebbe iniziare una nuova avventura in Europa. L'esterno verdeoro è però nel mirino di vari club, soprattutto di Premier League.

Un altro profilo che il Milan starebbe tenendo in considerazione è quello di Serge Aurier che dopo le parentesi non esaltanti al Paris Saint Germain e al Tottenham vorrebbe riscattarsi, magari giocando nel campionato italiano. In passato l'esterno francese era stato accostato anche alla Juventus.

Più sullo sfondo la candidatura di Djibril Sidibè che dopo le ottime stagioni al Monaco, non è riuscito a confermarsi visti i numerosi infortuni che hanno condizionato le sue ultime annate.

Milan, Bakayoko resta in rossonero, arriva Vranckx

In casa Milan tiene banco la questione legata al futuro di Timouè Bakayoko. Visto il pochissimo spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli, il centrocampista francese sembrava destinato a lasciare Milano ma non è stato così.

Infatti, nelle ultime ore di Calciomercato l'ex Chelsea avrebbe provato a risolvere il contratto che lo lega al club rossonero, ma ciò non è avvenuto. Per questo, fino al prossimo mercato invernale dovrebbe far parte della rosa a disposizione di Pioli per poi cercare una nuova sistemazione nel 2023.

Il Milan ha intanto tesserato Aster Vranckx, centrocampista belga arrivato in prestito dal Wolfsburg. Insieme a Tommaso Pobega, il classe 2000 avrà la possibilità di rientrare nel possibile turnover ed essere una pedina importante per il centrocampo per far rifiatare uno tra Bennacer e Tonali.