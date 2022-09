La Juventus starebbe già programmando il futuro della propria porta, pensando per il 2023 alla cessione di Szczesny e alla conseguente entrata di Donnarumma. Inoltre, la Vecchia Signora osserverebbe per il centrocampo uno tra Kessié e Aouar.

Calciomercato Juventus, per la porta si pensa ad un cambio: fuori Szczesny dentro Donnarumma

La Juventus dalla scorsa estate, starebbe pensando di rinnovare il ruolo del portiere. Wojciech Szczesny, in queste ultime stagioni ha infatti alternato periodi di assoluta brillantezza a momenti di incertezza tra i pali e proprio per questo, dall'Inghilterra testimonierebbero come la compagine bianconera sarebbe ancora intenzionata ad ascoltare eventuali offerte per il numero 1 polacco.

Secondo le indiscrezioni, il Chelsea potrebbe essere una valida contendente per il classe '90, che attualmente, avrebbe una valutazione stimata intorno ai 15 milioni di euro. Al suo posto, la Juventus osserverebbe da tempo un nome ben preciso, Gianluigi Donnarumma. Il portiere attualmente in forza al PSG, dopo la scorsa annata piuttosto travagliata che lo ha visto sempre in competizione con Keylor Navas, quest'anno grazie a Galtier, avrebbe trovato la sicurezza della titolarità. Tuttavia, l'ombra del suo alter-ego costaricano apparirebbe ingombrante e pressante, specie dopo le incertezze commesse proprio da Donnarumma in occasione della partita di Champions League contro la Vecchia Signora Questo continuo dualismo dunque, potrebbe portare il classe '99 azzurro a prendere una decisione drastica lasciando Parigi e la Juventus sarebbe quella squadra pronta ad accoglierlo a braccia aperte.

Juventus, a centrocampo si valutano i profili di Kessié e Aouar

Oltre al ruolo del portiere, la Juventus starebbe cercando anche un centrocampista. L'infortunio di Pogba non farebbe dormire sonni tranquilli alla dirigenza bianconera che potrebbe dunque tornare sul mercato già dalla prossima finestra di riparazione o da quella successiva per lanciare l'assalto a due profili, Franck Kessié e Houssem Aouar.

L'ex milanista, sta trovando poco spazio nel Barcellona di Xavi, che gli preferirebbe calciatori più tecnici come Gavi o De Jong. Secondo quanto trascritto dal quotidiano El Nacional quindi, il calciatore ivoriano potrebbe lasciare la compagine spagnola per 20 milioni di euro ed oltre alla Juve, per lui sarebbe anche l'Inter.

Discorso diverso invece va fatto per Aouar: il centrocampista tutto tecnica del Lione andrà in scadenza di contratto con la formazione francese nel prossimo 2023 e di conseguenza Cherubini starebbe pensando di portarlo alla Continassa magari a parametro 0.