Questa estate l'Inter è riuscita ad evitare la cessione di giocatori importanti, nonostante avesse la necessità di realizzare un attivo di mercato da 60 milioni di euro entro giugno 2023. Attivo realizzato solo in parte, essendo arrivati a poco meno di 40 milioni di euro con le cessioni di Pinamonti, Casadei e altre partenze minori. Il prossimo anno, però, la società nerazzurra potrebbe sacrificare un big per risolvere la questione bilancio e avere la liquidità necessaria per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei giocatori che piace sempre molto all'estero è Nicolò Barella.

Il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Newcastle, che cerca sempre innesti importanti dopo il cambio di proprietà di un anno fa.

Newcastle su Barella

L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe fare qualche cessione importante. I nerazzurri hanno la necessità di sistemare il bilancio, soprattutto dopo i provvedimenti della Uefa in ottica Fair Play Finanziario, oltre che per la necessità di realizzare un attivo di mercato da 60 milioni di euro entro giugno 2023.

Non mancano i giocatori che piacciono in tutta Europa e tra questi c'è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista ormai è ritenuto uno dei top player del ruolo in Italia e in tutta Europa, e l'anno scorso è stato protagonista con la maglia della Nazionale italiana, vincendo un Europeo, e disputando una buona annata in nerazzurro, nonostante il secondo posto in campionato.

Lo score dimostra come il suo contributo sia stato importante avendo messo a segno tre reti e collezionato ben dodici assist in trentasei partite, pur avendo avuto un piccolo periodo di appannamento.

Sul classe 1997 avrebbe messo gli occhi il Newcastle, in crescita costante in Premier League soprattutto dopo il cambio di proprietà, con l'arrivo del fondo arabo, Pif.

I Magpies dispongono di una grande potenza economica alle spalle che gli permette di porsi limiti sia in termini di obiettivi sportivi, sia sul mercato.

Le cifre

Come detto, il Newcastle non ha sicuramente problemi di carattere economico e proprio per questo motivo è pronto ad una proposta importante per convincere l'Inter a privarsi di Nicolò Barella.

Acquistato dal Cagliari per 40 milioni di euro tra prestito e riscatto, la società nerazzurra potrebbe tentennare in caso di offerta fuori mercato. Una proposta che dovrebbe essere superiore ai 70 milioni di euro, che farebbe realizzare una plusvalenza monstre. Anche per il giocatore sarebbe pronto un ingaggio davvero importante, da oltre 8 milioni di euro netti a stagione, praticamente raddoppiato rispetto a quanto percepito attualmente a Milano.