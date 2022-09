Per la Juventus, questo è un momento molto complicato e la società e Massimiliano Allegri sono chiamati a tirare la squadra fuori dalla crisi. La sconfitta di Monza lascia inevitabilmente strascichi profondi. Ma probabilmente per capire davvero cosa stia accadendo ai bianconeri bisognerà aspettare le prossime settimane, la maggior parte dei calciatori ha già lasciato Torino per andare in nazionale. Alla Continassa resterà un gruppo esiguo di giocatori che si ritroveranno solo a partire da mercoledì 21 settembre. Ma la gara di Monza ha mostrato un Angel Di Maria nervoso e con poca voglia di correre.

Il picco massimo El Fideo lo ha raggiunto quando è caduto nella trappola di Izzo rifilandogli un gomitata che gli è costata un rosso. La sua espulsione ha fatto crollare immediatamente l'umore già basso della Juventus. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri si sentirebbe tradito da Di Maria dal quale si sarebbe aspettato un aiuto in più all'interno dello spogliatoio. Il rapporto tra i due si sarebbe sfilacciato e il motivo sarebbe legato all'infortunio patito ad agosto dal Fideo.

Gestione dell'infortunio

I primi problemi tra Massimiliano Allegri e Angel Di Maria sarebbe nati dalla gestione dell'infortunio accusato dall'argentino a metà agosto. El Fideo avrebbe preferito una maggiore cautela da parte del tecnico livornese nel metterlo in campo.

Il suo recupero sarebbe stato accelerato per averlo a disposizione, ma questo avrebbe causato un nuovo piccolo stop. Di Maria è poi rientrato contro il Benfica a gara in corso mentre contro il Monza è stato schierato tra i titolari. Ma sul campo dell'U - Power Stadium l'argentino è apparso un po' svogliato e fino all'espulsione non ha inciso sul match.

Di Maria forse pensava già alla nazionale e infine si è lasciato innervosire da Izzo tanto da farsi espellere. L'argentino con il suo gesto ha dato il colpo di grazia ad una Juventus in difficoltà e che si aggrappava a lui per provare ad uscire dal tunnel. Per questo motivo, Massimiliano Allegri si sentirebbe tradito da Angel Di Maria.

Ma adesso non ci sarà tempo per tornare sull'accaduto visto che El Fideo andrà in nazionale. Ma prima di partire Di Maria ha voluto chiedere scusa alla squadra assumendosi tutte le responsabilità per la sconfitta.

Dopo la sosta dovrà vedersi una Juventus diversa

Adesso, per la Juventus è tempo di mettere tutto in stand-by. La maggior parte dei giocatori andrà in nazionale e la speranza è che ritrovino un po' di serenità. La squadra è in crisi, una crisi più caratteriale che altro. I bianconeri hanno perso la loro anima battagliera e i giocatori appaiono fragili e impauriti. Solo dopo gli impegni con le nazionali la Juventus si ritroverà alla Continassa con il gruppo al completo per questo motivo, almeno per ora, non ci sarà la possibilità di capire da dove scaturiscono questi problemi.

Magari le nazionali faranno bene ai calciatori juventini e riusciranno a ridare loro quella fiducia smarrita. Anche perché dopo la sosta non ci sarà più tempo per sbagliare e Massimiliano Allegri lo sa. Inoltre, almeno, per le prossime due gare, il tecnico livornese saprà che non potrà contare su Di Maria. Infatti, l'espulsione di Monza gli costerà due o più giornate di squalifica.