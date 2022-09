Inter e Juventus cominciano a pensare al mercato di gennaio. Vista una partenza non esaltante in campionato, le due compagini vorrebbero rafforzarsi sul fronte mercato e rendere maggiormente competitivi i rispettivi organici nella seconda parte della stagione.

Inter-Juve: possibile scambio McKennie-Gosens

Stando alle ultime indiscrezioni, l'Inter avrebbe messo gli occhi su Weston McKennie, centrocampista americano che non sta disputando grandi prestazioni con la maglia bianconera e per questo potrebbe esser ceduto a gennaio.

La Vecchia Signora chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per lasciar partire il mediano texano, cifra ritenuta alta dalla dirigenza nerazzurra.

Per questo potrebbe paventarsi uno scambio di mercato, con l'inserimento il cartellino di Robin Gosens, anch'egli poco coinvolto in questa prima parte di stagione all'Inter.

Qualora l'affare andasse in porto, i nerazzurri avrebbero una nuova alternativa per il centrocampo, mentre i bianconeri riuscirebbero a colmare un vuoto sulla corsia mancina, vista la possibile partenza di Alex Sandro a parametro zero nel mercato estivo.

Inter, possibile ritorno di fiamma per Frattesi in estate

Oltre alle mosse nel mercato invernale, l'Inter comincia a pensare anche ai colpi estivi del 2023.

Il centrocampo potrebbe subire una rivoluzione: non sarebbe da escludere l'addio di Nicolò Barella che potrebbe lasciare l'Inter per approdare in Premier League.

Infatti, il centrocampista nerazzurro sarebbe finito nel mirino del Liverpool ma soprattutto del Tottenham, che potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Potrebbe essere in bilico anche la posizione di Hakan Calhanoglu, il quale a fronte di offerte importanti, potrebbe esser ceduto, anche perché ciò rappresenterebbe una plusvalenza.

Viste le possibili offerte per i suoi centrocampisti, l'Inter sta sondando diversi profili per non farsi cogliere impreparata. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Davide Frattesi, centrocampista italiano in forza al Sassuolo che nella scorsa sessione di mercato era stato a un passo dalla Roma di Josè Mourinho.

Nella prossima stagione, il centrocampista potrebbe però chiedere la cessione per confrontarsi con palcoscenici di grande spessore internazionale. Per questo, l'Inter starebbe monitorando la situazione: con un'offerta attorno ai 35 milioni di euro, l'affare potrebbe andare in porto.