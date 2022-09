La Juventus starebbe osservando la situazione in casa Milan per Rafael Leao, calciatore che vorrebbe un aumento di ingaggio piuttosto oneroso che la compagine rossonera potrebbe non coprire. Inoltre, la Vecchia Signora vorrebbe bloccare già da Gennaio Houssem Aouar, centrocampista del Lione che nel 2023 andrà in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, il sogno per la prossima estate si chiamerebbe Rafael Leao

La Juventus starebbe monitorando diversi profili da poter ingaggiare nella prossima sessione di mercato estiva e tra questi risulterebbe esserci anche Rafael Leao del Milan.

Il laterale portoghese andrà in scadenza con i rossoneri nel 2024 ma il suo entourage vorrebbe ridiscutere il contratto del classe '99, con la volontà di aumentare gli emolumenti del calciatore portandoli a cifre decisamente più elevate rispetto a quelle percepite ora. Maldini potrebbe dunque non riuscire ad accontentare lo staff dell'attaccante lusitano mentre il potenziale economico della Vecchia Signora, avrebbe le capacità di impattare uno stipendio maggiormente oneroso rispetto a quello che potrebbe offre il "Diavolo". C'è comunque da sottolineare che la trattativa avrebbe degli ostacoli non indifferenti per la società bianconera: innanzitutto, il Milan per lasciare andare Leao, chiederebbe una cifra vicina ai 100 milioni di euro ed inoltre, è doveroso evidenziare come sul giovane attaccante portoghese ci siano le attenzioni di club internazionali come Real Madrid e Manchester United che economicamente parlando, avrebbero molte più carte da giocare rispetto alla Juventus.

Insomma, Cherubini starebbe seguendo l'affare ma dalle retrovie.

Calciomercato Juventus, Aouar piacerebbe alla compagine bianconera che potrebbe prenderlo a parametro zero

Un altro nome che la Juventus seguirebbe e che apparirebbe certamente più semplice da raggiungere, rispetto al succitato Rafael Leao, sarebbe Houssem Aouar.

Il centrocampista francese classe '98 è stato osservato per diverse settimane dalla compagine bianconera, ma il Lione che tutt'ora ne detiene il cartellino, ha sempre chiesto una cifra vicina ai 50 milioni di euro per lasciarlo andare. Dal 2023 però, le cose potrebbero radicalmente cambiare. Il calciatore infatti, andrà in scadenza con la formazione transalpina e indiscrezioni testimonierebbero una distanza tra le parti piuttosto notevole sul fronte rinnovo.

Di conseguenza, la Juventus potrebbe cominciare ad intavolare i primi colloqui direttamente con Aouar già da Gennaio, con la speranza di riuscire a convincere il calciatore e a bloccarlo da eventuali corteggiatrici come la Roma di José Mourinho.