In queste ore la Juventus si sta preparando in vista della gara contro la Salernitana. Per questa partita Massimiliano Allegri ha diverse assenze e in particolare mancheranno Angel Di Maria, Manuel Locatelli, Wojciech Szczesny, Federico Chiesa, Paul Pogba e Kaio Jorge. Nonostante queste assenze il tecnico livornese sembra orientato ad attuare un po' di turnover anche perché alcuni giocatori hanno giocato davvero tante partite consecutive. In particolare i giocatori che potrebbero riposare sono Danilo, Gleison Bremer e Juan Cuadrado. In difesa al posto del numero 3 juventino ci dovrebbe essere Federico Gatti.

Anche a centrocampo potrebbe esserci una novità e in particolare dovrebbe esserci l'esordio tra i titolari per Nicolò Fagioli.

La Juventus pensa ad alcuni cambi

Per la Juventus, queste sono settimane intense, perche si gioca con grande frequenza e per questo motivo Massimiliano Allegri deve dosare le forze dei suoi ragazzi. Fino ad ora Danilo, Gleison Bremer e Juan Cuadrado hanno praticamente sempre giocato e per questo motivo, la gara contro la Salernitana sembra essere l'occasione giusta per farli riposare. Inoltre, nel match contro il club campano, la Juventus cambierà anche dal punto di vista del modulo. Massimiliano Allegri, infatti, sembra orientato a tornare al 4-3-3 e ad accantonare il 3-5-2 visto contro il Paris Saint - Germain.

Contro la Salernitana, in porta ci sarà ancora Mattia Perin. Davanti a lui agirà la linea a quattro che dovrebbe essere composta da Mattia De Sciglio, Federico Gatti, Leonardo Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, invece, ci sarà la conferma dei due titolarissimi Leandro Paredes e Adrien Rabiot, insieme a loro potrebbe toccare a Nicolò Fagioli.

Il numero 44 bianconero sembra essersi guadagnato la chance di giocare dal primo minuto. Anche in attacco ci sarà una novità visto che insieme a Dusan Vlahovic e Filip Kostic ci dovrebbe essere Weston McKennie. Mentre Arek Milik dovrebbe partire dalla panchina.

Di Maria punta la Champions

Dopo la gara contro la Salernitana, per la Juventus non ci sarà tempo per riposare visto che mercoledì 14 settembre sarà in programma la partita contro il Benfica.

Per questa sfida i bianconeri recupereranno Angel Di Maria. Infatti, Massimiliano Allegri ha spiegato che El Fideo rientrerà in Champions League. Per quanto riguarda gli altri infortunati, invece, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Inoltre, per il match contro la Salernitana non ci sarà nemmeno Manuel Locatelli che ha accusato un fastidio in allenamento e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. La speranza è che per il numero 5 juventino non si tratti di nulla di grave.