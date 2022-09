Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano l'anticipo della sesta giornata di Serie A tra Inter e Torino sul risultato finale di 1-0, con gol vittoria messo a segno da Marcelo Brozovic al 90'. La classifica ora vede il Napoli in testa a 14 punti, a più uno sull'Atalanta e a più due sui nerazzurri, mentre il Toro resta a quota 10. In settimana la squadra di Inzaghi tornerà in campo per affrontare il Viktoria Plzen martedì alle 18:45 in Champions League, mentre in campionato affronterà l'Udinese a Udine domenica alle 12:30. La squadra di Juric, invece, ospiterà in casa il Sassuolo sabato alle 20:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, cambia ancora rispetto a quanto visto contro il Bayern Monaco. Tra i pali torna Handanovic, mentre in difesa rifiata Bastoni a favore di Dimarco, con Darmian sulla sinistra al posto di Gosens. In mezzo al campo, al fianco di Brozovic e Calhanoglu, torna Barella mentre la coppia d'attacco è formata da Lautaro Martinez e Dzeko. Solito 3-4-2-1 per Ivan Juric, sostituito sempre da Paro sulla panchina, con Vlasic e Seck a supporto di Sanabria.

Nel primo tempo l'Inter gioca male e l'unica occasione gol ce l'ha il Torino con Vlasic. Il croato rientra dentro al campo e di destro trova un attento Handanovic, che respinge di piede. Per il resto succede poco o nulla, con il pubblico che comincia a farsi sentire con qualche fischio.

Nel secondo tempo è sempre il Torino ad essere pericoloso, con l'Inter che resta in gara grazie ad un super Handanovic. Lo sloveno respinge un colpo di testa di Sanabria a inizio ripresa, poi si supera prima su Ricardo Rodriguez e poi su Vlasic e Radonjic. La squadra di Inzaghi barcolla ma poi reagisce con Skriniar e Lautaro, che vanno vicini al vantaggio.

Il gol vittoria arriva nel finale, con Marcelo Brozovic che si inserisce alle spalle della difesa avversaria, servito con precisione di Barella e di punta inganna Milinkovic-Savic.

Le pagelle

Tra le fila dell'Inter il migliore in campo è sicuramente Samir Handanovic, che ha salvato più volte il risultato e per questo merita 7,5, seguito da Lautaro Martinez, molto volenteroso e meritevole di un 7.

Il peggiore è Edin Dzeko, che non sembra essere al top della condizione e beccato anche dai fischi dei tifosi nella ripresa.

Queste le pagelle nerazzurre: Handanovic 7,5; Skriniar 6, De Vrij 6, Dimarco 6; Dumfries 5, Barella 6, Brozovic 6,5, Calhanoglu 6,5, Darmian 6; Dzeko 4, Lautaro 7, Correa 5.

Nella compagine del Torino si distingue Vlasic, che merita 7, per aver spesso insidiato Handanovic, mentre il peggiore in campo, se così si può dire, è Lazaro, che prende 5,5, ma siamo proprio appena appena al di sotto della sufficienza.

Queste le pagelle granata: Milinkovic-Savic 6; Buongiorno 6,5, Djidji 7, Rodriguez 6,5; Lazaro 5,5, Lukic 6, Linetty 6, Vojvoda 6,5; Vlasic 7, Seck 6,5; Sanabria 6.