Il Milan pensa al prossimo Calciomercato estivo. Il Diavolo lavora sul fronte mercato per rafforzare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da poter continuare il percorso di crescita in Italia e ritagliarsi un ruolo importante anche in Europa.

Milan-Juve: possibile sfida per Douglas Luiz

Nonostante la conferma di Pobega e l'acquisto di Vrancks negli ultimi giorni di mercato, i rossoneri pensano già alle prime mosse per puntellare la mediana dopo l'addio di Frank Kessie al Barcellona. La dirigenza del Diavolo vorrebbe acquistare un altro centrocampista di grande spessore internazionale così da regalare un'alternativa importante a mister Pioli.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe ancora quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in forza all'Aston Villa che già in estate era stato accostato al club milanista. Le richieste da circa 30 milioni di euro da parte del club inglese hanno bloccato la trattativa, ma nella prossima sessione estiva la situazione potrebbe cambiare. Infatti, il mediano verdeoro è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe liberarsi a parametro zero. Il Diavolo potrebbe così approfittarne e accaparrarsi le prestazioni del centrocampista a parametro zero. Il Milan deve però guardarsi dall'interesse di altri club ed in particolare della Juventus che dopo Paredes e Pogba vorrebbe aumentare la qualità della mediana a disposizione di Massimiliano Allegri con un acquisto importante.

Il Milan monitora anche Asensio

Altro calciatore che potrebbe diventare una grande opportunità a parametro zero nel 2023 è Marco Asensio che è ormai ad un passo dal lasciare il Real Madrid. Dopo l'infortunio di Benzema, il trequartista spagnolo è stato superato nelle gerarchie da Eden Hazard e la panchina per 90 minuti nell'ultimo match di Liga hanno confermato la volontà del tecnico Carlo Ancelotti di puntare su altri calciatori.

Per questo Asensio non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i Merengues e iniziare una nuova avventura europea. Il Milan sta quindi osservando la situazione e potrebbe decidere di virare sul trequartista spagnolo per l'estate. Il Diavolo deve però battere la concorrenza dell'Arsenal di Arteta che da diversi mesi avrebbe messo il numero undici del Real in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione estiva di mercato.

Oltre Asensio, il Milan continua a monitorare anche il profilo di Noa Lang che nelle precedenti sessioni di mercato era stato accostato ai rossoneri. Dopo l'affare De Ketelaere, il Diavolo potrebbe mettere a segno un altro colpo dal Brugge mettendo sul piatto 25 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno olandese.