Si parla ancora moltissimo di quanto accaduto nella sfida tra la Juventus e la Salernitana. Il gol annullato ai bianconeri per presunto fuorigioco di Leonardo Bonucci ha scatenato diverse polemiche anche perché le immagini hanno dimostrato che il difensore bianconero è tenuto in gioco da Candreva. Ma il Var non ha avuto a disposizione le immagini e dunque ha decretato l'offside. Ovviamente questa decisione ha impedito alla Juventus di vincere e di portare a casa tre punti che le avrebbe permesso di andare a soli due punti dalla vetta della classifica.

Dell'errore commesso dal Var, ai danni dei bianconeri, ne ha parlato anche Massimo Mauro, nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia Uno: "Il Var è stato introdotto per punire la Juventus. Introdotto il Var la Juventus vince, credo, quattro scudetti consecutivi". Dunque, Massimo Mauro ha un'idea molto chiara sull'introduzione del Var. L'ex calciatore della Juventus ha poi affermato che l'arbitro Marcenaro ha preso una decisione e che la tecnologia, invece, lo ha indotto all'errore: "Se il Var non chiama l'arbitro, l'arbitro ha fatto tutto giusto, ma senza andare a rivedere".

Vince più il forte

Massimo Mauro, nel corso della trasmissione Pressing, ha espresso il suo pensiero sulla domanda Var.

In particolare l'ex calciatore della Juventus ha spiegato che, a suo parere, la tecnologia è stata introdotta per punire i bianconeri ma alla fine si è dimostrato che vince chi merita: "Quindi tutti hanno capito che vince il più forte". Per l'opinionista la tecnologia porterebbe più problemi poiché ingigantirebbe le cose: "Ora finalmente si capisce che il Var certe cose non le risolverà mai, anzi le ingigantisce".

Massimo Mauro, inoltre, ha sottolineato che lui si fida delle decisioni dell'arbitro: "Io non discuto l'errore dell'arbitro io discuto la chiamata del Var. Io dell'arbitro mi fido e aveva fatto tutto giusto". L'ex giocatore della Juventus ha sottolineato che l'introduzione del Var a suo parere è stata fatta per impedire ai bianconeri di raggiungere altri traguardi.

Juventus non avrà Milik per la prossima partita

La sfida contro la Salernitana ha lasciato diversi strascichi in casa Juventus. Infatti, i bianconeri si sono visti annullare un gol regolare ma in più hanno perso per espulsione Arek Milik e Juan Cuadrado. Il polacco ha preso la seconda ammonizione per aver tolto la maglia dopo il gol, poi annullato, contro la Salernitana. Il rosso per Milik resterà e la Juventus probabilmente non presenterà nessun ricorso. Dunque, il numero 14 juventino salterà la gara contro il Monza di domenica 18 settembre.