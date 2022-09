Il centrocampo della Juventus potrebbe diverse trasformazioni nelle prossime sessioni di Calciomercato.

Tra i centrocampisti che dovrebbero far fare il salto di qualità alla mediana bianconera c'è Manuel Locatelli che però e, complice un infortunio, al momento non sta riuscendo a esprimersi come fatto in quel di Sassuolo. Per questo, la società juventina - la prossima estate - potrebbe anche prendere in considerazione delle eventuali offerte importanti per lui, in modo poi da reinvestire il denaro e completare il centrocampo.

Pista Arsenal per Locatelli

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'Arsenal sarebbe interessato alle prestazioni del centrocampista italiano. Il club inglese potrebbe così fare un'offerta importante nella prossima sessione estiva di mercato per strappare l'ex Sassuolo al club bianconero, che potrebbe decidere di sedersi a un tavolo a trattare partendo da una cifra che si avvicini ai 40 milioni di euro.

Oltre a Locatelli, resterebbe in bilico anche il futuro di Weston McKennie che potrebbe lasciare Torino già già nella finestra invernale di mercato. Il texano sarebbe finito nel mirino dell'Inter, che potrebbe proporre uno scambio con Robin Gosens.

Juventus, idea Bensebaini per la fascia mancina

Oltre al centrocampo, anche le fasce laterali dovrebbero subire una vera e propria rivoluzione nelle prossime sessioni di mercato.

Già a gennaio i bianconeri potrebbero muoversi per effettuare acquisti importanti viste le possibili partenze di Cuadrado e Alex Sandro in estate (entrambi vanno in scadenza di contratto).

Oltre a Grimaldo che resta un obiettivo di mercato, la Vecchia Signora sta sondando altri profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Ramy Bensebaini, esterno algerino in forza al Borussia Moencheglabach. Oltre alla richiesta economica del Borussia, la Juve deve far fronte all'interesse anche dell'Inter che, viste le prestazioni non continue di Gosens, potrebbe ritornare sul mercato per regalare un nuovo esterno ad Inzaghi.

Oltre a Bensebaini, la Vecchia Signora tiene vivi i contatti con l'Empoli per Fabiano Parisi, esterno classe 2000 che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nello scacchiere tattico di Paolo Zanetti. Il club toscano non ha intenzione di cedere il calciatore nel mercato invernale e solo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro potrebbe sedersi a un tavolo per trattare.