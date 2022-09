La Juventus è attesa da settimane impegnative da qui alla pausa per il mondiale prevista a novembre. La squadra bianconera gradualmente sta trovando un equilibrio importante, dimostrato anche dalla prestazione importante contro il Paris Saint Germain nonostante il 2 a 0 iniziale dei francesi. I bianconeri hanno rischiato di pareggiare il match che è finito 2 a 1. Prestazione ideale di Leandro Paredes, che ha dimostrato la sua importanza nel garantire equilibrio ma anche nell'impostazione di gioco. Si sono viste anche delle verticalizzazioni verso le punte che hanno ricordato giocatori simili all'argentino ex Juve come Pjanic e Pirlo.

Per molti l'arrivo di Paredes al posto di Arthur Melo è stata considerata la decisione giusta anche in considerazione delle prestazioni fornite dal brasiliano da quando è arrivato a Torino. Nonostante questo però il Liverpool ha deciso di acquistarlo dalla società bianconera in prestito a circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 37,5 milioni di euro. Se quindi dovesse arrivare l'acquisto a titolo definitivo da parte della società inglese la Juventus andrà a guadagnare circa 43 milioni di euro. Come scrive il noto giornalista sportivo Fabrizio Romano il Liverpool avrà la possibilità di pagare Arthur Melo in caso di riscatto in due stagioni.

Il Liverpool può riscattare il cartellino di Arthur Melo pagandolo in due stagioni

Come scrive Fabrizio Romano il Liverpool ha preso Arthur Melo dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto per un totale di 43 milioni di euro. Il pagamento potrà essere definito in due stagioni, come sottolinea il noto giornalista sportivo, una situazione che agevola gli inglesi ma anche i bianconeri che avranno la possibilità di monetizzare dal cartellino del centrocampista brasiliano.

Arthur Melo non si è mai riuscito ad imporsi nella Juventus in due stagioni, sia con la gestione Pirlo che con quella di Allegri. Da qui la decisione di lasciare Torino con il brasiliano che cercherà di meritarsi la convocazione nella nazionale per il mondiale in Qatar previsto a novembre e dicembre. Altro giocatore ceduto in prestito con diritto di riscatto è Denis Zakaria.

In caso di acquisto a titolo definitivo da parte della società inglese la Juventus andrà a ricavare circa 38 milioni di euro. Di questi il 20% andrà al Borussia Monchengladbach avendo i tedeschi una percentuale sulla futura rivendita del cartellino del centrocampista stabilita al momento del trasferimento del giocatore alla Juventus nel recente mercato di gennaio. Di conseguenza circa 8 milioni di euro dovrebbero finire alla società tedesca.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire gli acquisti nel mercato di gennaio. La società bianconera starebbe lavorando soprattutto all'arrivo di un difensore centrale e quello di un terzino. Fra i giocatori che piacciono ai bianconeri spiccano sicuramente Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. Come terzino sinistro piace Alejandro Grimaldo del Benfica.