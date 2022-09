La Juventus ha dimostrato contro il Paris Saint Germain di potersi giocare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League proprio con i francesi. Dopo un primo tempo non ideale la squadra bianconera è riuscita a creare non pochi problemi ai francesi segnando il gol del 1 a 2 con McKennie e andando vicino al pareggio. Una prestazione importante che dà nuove consapevolezze alla squadra bianconera anche in considerazione dell'inizio di stagione difficile in campionato. Dopo cinque giornate la Juventus ha rimediato 9 punti, 2 vittorie e 3 pareggi.

Deludenti le prestazioni soprattutto contro la Sampdoria e la Fiorentina, anche se lo stesso Danilo nel post match di Paris Saint Germain - Juventus ha sottolineato come la squadra debba crescere in consapevolezza essendo forte e di qualità. A parlare di questo inizio di stagione in campionato della Juventus è stato anche Raffaele Auriemma, che non è stato dolce di certo nei confronti delle decisioni della società bianconera riguardo il mercato. Il giornalista sportivo tifoso del Napoli ha criticato la scelta di affidarsi a giocatori di esperienza e non a giovani come ad esempio Erling Haaland, trasferitosi al Manchester City per circa 85 milioni di euro.

Proprio per questo motivo secondo il giornalista sportivo la Juventus non potrà lottare per vincere il campionato.

Il giornalista Auriemma ha criticato il mercato della Juventus

'Da tempo ho sottolineato l'inadeguatezza della scelta di Allegri come ritorno sulla panchina della Juventus, cosa che era avvenuta altre due volte con Trapattoni e Lippi'. Queste le dichiarazioni di Raffaele Auriemma, che però ha voluto criticare anche la società bianconera per il mercato portato avanti in estate.

A tal riguardo ha aggiunto: 'La Juve se voleva fare un mercato di giocatori forti, non doveva acquistare quelli ormai un po' logori e decisamente sazi come Pogba e Di Maria, doveva andare su Haaland'.

Parole importanti quelle di Auriemma, che ha poi sottolineato: 'Questa Juventus non può lottare per il campionato perché non ha una squadra competitiva'.

Dichiarazioni in parte smentite dalla squadra bianconera nel match contro il Paris Saint Germain nella prima giornata di campionato. Pur giocando contro una squadra più forte dal punto di vista tecnico, una delle favorite alla vittoria della Champions League, i bianconeri sono riusciti a giocare un secondo tempo importante a tal punto che avrebbero potuto anche pareggiare. La Juventus ha perso 2 a 1 con i due gol di Mbappé ed uno di McKennie.

Le partite di settembre della Juventus

La Juventus giocherà altre tre partite a settembre dopo il match contro il Paris Saint Germain. Nella sesta giornata di campionato giocherà contro la Salernitana, poi il Benfica in Champions League fino a quello che il Monza, che anticipa la pausa per le nazionali.