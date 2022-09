Non è un periodo molto tranquillo per l'Inter. La società presieduta dagli Zhang fatica a trovare risultati e sopratutto continuità. Dopo la sconfitta maturata contro il Milan in campionato è arrivata anche quella in Champions League contro il Bayern Monaco. Subito dopo il fischio finale che ha sancito la vittoria dei bavaresi, un'indiscrezione avrebbe accostato il fondo Pif nuovamente alla società meneghina. Il passaggio al fondo arabo sarebbe stato accordato e potrebbe essere concretizzato dopo il Mondiale. Viste le difficoltà, a pagare pegno potrebbe essere Simone Inzaghi.

Il tecnico è apparso smarrito e senza idee. Si starebbero già sondando i profili per sostituirlo e piacerebbe sia Claudio Ranieri che Thiago Motta.

Zhang potrebbe cedere l'Inter nei prossimi mesi

"Mi hanno riferito che l’Inter è stata venduta per un miliardo di euro, è tutto fatto. L’operazione sarà ufficializzata nella pausa per il Mondiale in Qatar. Lo sanno tutti, ma non è stata data ancora alcuna ufficialità sulla trattativa ma è già conclusa”, ha dichiarato il giornalista Elio Corno tramite i microfoni di TeleLombardia. Le nuove voci parlerebbero di un acquisizione del fondo Pif, che ha già prelevato il Newcastle, entro il termine di quest'anno. Le voci su una presunta cessione al fondo arabo rimbalzano da diversi mesi e sarebbero chiaramente legate problemi economici che la proprietà cinese ha incontrato durante la pandemia.

I diversi debiti hanno costretto i dirigenti meneghini ad effettuare delle cessioni importanti per salvaguarda il bilancio. Il lavoro di questi anni potrebbe però non essere abbastanza per gli Zhang che potrebbero pensare di cedere definitivamente la società dopo aver giovato anche di un prestito di circa 275 milioni di euro effettuato da Oaktree nel 2021.

Inzaghi potrebbe rischiare la panchina

A salutare l'Inter, oltre a Zhang, potrebbe essere anche Simone Inzaghi. Il tecnico è in chiara difficoltà visto che la squadra mostra delle frenate evidenti in campionato. Lautaro e compagni in sei partite stagionali hanno maturato ben tre sconfitte. Il tecnico ex Lazio potrebbe essere dunque messo in discussione.

I profili per sostituirlo potrebbero essere quelli di Claudio Ranieri e Thiago Motta. L'ex centrocampista piacerebbe ma il Bologna avrebbe già avviato le pratiche per portarlo in Emilia dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic ed il rifiuto di Roberto De Zerbi. Inzaghi avrebbe perso anche la fiducia dei tifosi che, soprattutto sui social, si sono schierati a favore del suo addio. A destare scetticismo sarebbe stata la gestione delle sostituzioni nelle gare contro Lazio, Milan e Bayern.