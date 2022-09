Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano il match valido per la prima giornata del gruppo C di Champions League tra Inter e Bayern Monaco sul risultato finale di 0-2 con gol di Sané e autorete di D'Ambrosio. La classifica del girone ora vede bavaresi e Barcellona a quota 3 punti, con nerazzurri e Viktoria Plzen a quota zero.

La settimana prossima si torna in campo, con la squadra di Inzaghi di scena in casa del Viktoria Plzen martedì alle ore 18:45, mentre la compagine guidata da Nagelsmann affronterà il Barcellona all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida sempre al 3-5-2 ma attua una vera e propria rivoluzione rispetto a quanto visto nel derby sabato. Fuori Handanovic, De Vrij, Barella, Darmian e Correa per fare spazio a Onana, D'Ambrosio, Mkhitaryan, Dumfries e Dzeko, al fianco di Lautaro Martinez.

Nel primo tempo il Bayern Monaco domina, andando più volte vicino al gol. In almeno sei circostanza Onana viene impegnato dai calciatori bavaresi, con un paio di interventi importanti a dimostrazione di come abbia risposto presente nel momento in cui è stato chiamato in causa. L'unica occasione vera da gol per l'Inter è un colpo di testa di Edin Dzeko finito di poco a lato. Prima frazione di gara che si conclude sul risultato di 0-1 grazie al grandissimo gol di Leroy Sané, che parte sul filo del fuorigioco, aggancio al volo spettacolare, salta Onana e di destro a porta vuota insacca.

Nel secondo tempo l'Inter sembra entrare in campo con un piglio diverso ma al 66' il Bayern Monaco chiude i giochi con una giocata spettacolare con una serie di combinazioni tra Sané e Mané, con il primo che mette in mezzo e D'Ambrosio, nel tentativo di intercettare il cross devia nella propria porta. Nel finale la squadra di Inzaghi ha la possibilità di riaprirla ma Correa sbaglia tutto a tu per tu con Neuer.

Le pagelle dei nerazzurri

Queste le pagelle dell'Inter del match appena concluso:

Onana 7: Uno dei pochi a salvarsi, almeno un paio di interventi di pregevole fattura.

D'Ambrosio 5,5: Arranca dietro ai velocisti bavaresi.

Skriniar 6: Prova a tenere in piedi la baracca.

Bastoni 5: Un paio di disimpegni sbagliati che rischiano di costare caro alla squadra nerazzurra.

Dumfries 4: Mai in partita, sbaglia spesso la giocata, probabilmente risente della pressione perché sbaglia anche giocate molto semplici, non da lui.

Mkhitaryan 5,5: Anche lui abbastanza timoroso, si limita alle giocate semplici.

Brozovic 5,5: Non riesce a trovare spazio per imporre il suo gioco.

Calhanoglu 5: Troppi errori anche in fase di disimpegno.

Gosens 6: Parte bene con un paio di interventi importanti in fase difensiva, cala alla distanza.

Lautaro 5,5: Lotta su ogni palla ma ha pochi palloni giocabili in fase offensiva.

Dzeko 6: Uno dei pochi a combattere e che cerca di dare qualità alla fase offensiva.