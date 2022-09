Si è da poco concluso il derby di Milano tra Milan e Inter sul risultato finale di 3-2 con i gol di Brozovic, doppietta di Leao, Giroud e gol di Dzeko. La classifica ora vede i rossoneri salire a quota 11 punti, a più due sui nerazzurri e a più uno sulla Roma, che deve ancora giocare.

In settimana le due squadre tornano in campo per la Champions League. I nerazzurri ospiteranno mercoledì al Meazza il Bayern Monaco, mentre i rossoneri saranno di scena alla Red Bull Arena in casa del Salisburgo martedì alle 21.

La partita

Nel primo tempo il Milan gioca meglio e colpisce una traversa a inizio gara anche se viene ravvisato il fallo di Giroud su Bastoni, ma è l'Inter a passare in vantaggio al 22' con Marcelo Brozovic, che si inserisce alle spalle della difesa avversaria, approfittando di un grande lavoro di sponda di Lautaro Martinez e dell'assist di Correa.

Il croato, a tu per tu con Maignan, realizza con grande freddezza. Il Milan non sta a guardare e sfiora il gol con Giroud e Rafael Leao, con quest'ultimo che prova un tiro a giro ben parato da Handanovic. Proprio il portoghese, però, trova il pareggio al 28', approfittando di un disimpegno sbagliato dei nerazzurri, ben servito da Sandro Tonali. Gara molto nervosa con quattro cartellini gialli già nella prima frazione di gara, a Dumfries, Theo Hernandez, Giroud e Brozovic.

Nel secondo tempo il Milan entra in campo in maniera aggressiva e al 54' trova il gol del 2-1 con Giroud lasciato completamente solo dalla difesa nerazzurra. Passano pochi minuti, con l'Inter completamente in bambola, e la squadra di Pioli segna ancora con una grandissima giocata di Leao, che lascia sul posto De Vrij e di destro insacca al 60'.

Arrivano i cambi, con Dzeko al posto di Correa e proprio il bosniaco al 67' riapre i giochi bruciando tutti sul tempo su cross di Darmian. Ma Maignan, poi, salva il risultato su Dzeko e Calhanoglu e il Milan porta a casa i tre punti.

Le pagelle

Il migliore in campo tra le fila dell'Inter è stato Edin Dzeo, entrato bene in partita e autore del gol del 2-3.

Il peggiore è stato De Vrij, che nel secondo tempo si è perso più volte Giroud. Bene anche Brozovic, nonostante il cartellino giallo ricevuto nel primo tempo, e Lautaro Martinez.

Le pagelle dell'Inter: Handanovic 6, Skriniar 6, De Vrij 4.5, Bastoni 5, Dumfries 6, Barella 6, Brozovic 7, Calhanoglu 6, Darmian 6.5, Lautaro 6.5, Correa 5.5, Dzeko 7.

Tra le fila del Milan il migliore in campo è stato senza dubbio Leao, per la doppietta spettacolare ma anche per essere sempre pericoloso in fase offensiva. Bene anche Giroud, che nella ripresa si è riscattato dopo un primo tempo sotto tono.

Le pagelle del Milan: Maignan 8, Calabria 6, Tomori 6, Kalulu 6.5, Theo Hernandez 5.5, Bennacer 7, Tonali 7.5, Messias 6, De Ketelaere 6.5, Leao 7.5, Giroud 7.