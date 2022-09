Il campionato di Serie A comincia a entrare nel vivo e già non sono ammessi passi falsi. Tra le squadre che non possono permettersi altri passaggi a vuoto c'è l'Inter, che affronterà il Torino allo stadio Meazza nel match valido per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri hanno perso terreno rispetto alla vetta della classifica, mentre i granata hanno avuto un buon rendimento e sognano di lottare per un piazzamento europeo. La partita si giocherà sabato 10 settembre, alle ore 18.

L'anno scorso la squadra di Inzaghi si è imposta 1-0 al Meazza nella gara di andata, mentre nella sfida di ritorno ha pareggiato 1-1 allo stadio Grande Torino.

Le ultime su Inter-Torino

L'Inter non sta vivendo un periodo molto semplice della stagione. Il rendimento fino ad ora è stato altalenante e un altro passo falso rischia di creare un divario già importante rispetto alla vetta. i nerazzurri, infatti, finora hanno raccolto 9 punti nelle prime cinque giornate, ottenendo tre vittorie e subendo due sconfitte. Settimana scorsa è arrivato un ko che fa male, nel derby di Milano contro il Milan in trasferta per 3-2. Una sconfitta che ha portato conseguenze anche in campo europeo. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, è caduta in Champions League in casa contro il Bayern Monaco per 2-0, non riuscendo praticamente mai ad impensierire i bavaresi.

Il Torino ha vissuto un'estate abbastanza travagliata con la perdita di elementi importanti come Andrea Belotti, andato in scadenza di contratto, e Gleison Bremer, ceduto alla Juventus, oltre alla partenza di Brekalo, tornato al Wolfsburg dopo l'anno in prestito.

Il rendimento del Toro, però, è stato sicuramente importante, visto che ha raccolto 10 punti in cinque partite, addirittura a più uno sui prossimi avversari e a meno tre dalla vetta della classifica. Nell'ultimo turno la squadra di Juric si è imposta in casa di misura per 1-0 sul Lecce, con gol vittoria messo a segno da Vlasic, che sicuramente non sta facendo rimpiangere i vari Brekalo e Pjaca.

Probabili formazioni Inter-Torino

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, punterà sempre sul 3-5-2 cambiando qualcosa rispetto a quanto visto contro il Bayern Monaco. In attacco l'unico sicuro del posto sembra essere Lautaro Martinez, con Dzeko che potrebbe ancora partire dal primo minuto. In mezzo al campo l'escluso di lusso potrebbe essere Brozovic, che rifiaterebbe in vista dell'impegno di Champions League di martedì, con Asllani in cabina di regia.

Nel ruolo di mezzali ci saranno Barella e Calhanoglu.

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, scenderà in campo con il 3-4-2-1. Sanabria guiderà l'attacco, con Vlasic e Radonijc a supporto sulla trequarti. In mezzo al campo spazio a Linetty e Lukic.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani (Brozovic), Calhanoglu, Gosens, Dzeko, Lautaro.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Lazaro, Linetty, Lukic, Vojvoda, Radonjic, Vlasic, Sanabria.