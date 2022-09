L'Inter potrebbe presentare delle nette variazioni negli undici titolari ma anche nell'assetto tattico. Simone Inzaghi ha parlato alla squadra e si aspetta una reazione già nella gara di Champions League contro il Bayern Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni, Samir Handanovic potrebbe essere scavalcato nelle gerarchie da Onana mentre Edin Dzeko dovrebbe affiancare Lautaro Martinez in attacco. L'esclusione inaspettata riguarda Nicolò Barella, che non avrebbe convinto lo staff tecnico nelle ultime uscite. L'ex Cagliari, apparso molto nervoso, potrebbe far posto a Mkhitaryan.

Con l'inserimento dell'armeno, l'assetto nerazzurro sarebbe ancora più offensivo. Calhanoglu sarebbe chiamato dunque a palleggiare in mediana con Brozovic ma anche ad assistere le punte. Pronto il ritorno sulla sinistra di Robin Gosens che dovrebbe dunque giocare al posto di Matteo Darmian. L'ex Parma potrebbe insidiare, per il primo tempo, Denzel Dumfries sulla fascia destra. Confermata la linea difensiva composta da Milan Skriniar, Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni. Il tecnico del club milanese potrebbe però anche sorprendere con una difesa inedita composta da Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Tale scelta potrebbe derivare dal periodo difficile che sta vivendo il centrale olandese.

Dalla panchina dovrebbe poi partire Joaquin Correa, che non ha soddisfatto le aspettative dopo aver giocato da titolare nella gara contro la formazione di Stefano Pioli.

Gli undici che potrebbe presentare l'Inter in campo contro il Bayern Monaco

Contro il Bayern Monaco si potrebbe vedere un'Inter diverso che, in caso di una risposta positiva, potrebbe essere riproposta anche nelle gare in programma per il campionato.

Il 3-5-2 di Simone Inzaghi potrebbe dunque presentare i seguenti undici: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Gosens, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Dumfries/Darmian, Dzeko, Lautaro.

Il ritorno in attacco del bosniaco potrebbe garantire un riferimento fondamentale alla formazione nerazzurra che attende ancora di capire i tempi di recupero di Romelu Lukaku.

Il centravanti belga si è recato ad Anversa per proseguire il recupero dopo il risentimento muscolare ai flessori. Il piano sarebbe quello di averlo, almeno tra i convocati, per la gara contro l'Udinese in programma domenica 18 ottobre.

La scelta di cambiare le gerarchie è un segnale molto netto lanciato da Simone Inzaghi. Il tecnico chiede spirito di sacrifico e responsabilità ai suoi calciatori che hanno dimostrato di smarrirsi alla prima difficoltà come accaduto soprattutto nelle gare perse contro la Lazio ed il Milan.