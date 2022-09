L'Inter studia il mercato del futuro per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo Milan Skriniar, il calciatore dei nerazzurri più seguito in Europa sarebbe Denzel Dumfries che piacerebbe molto al Real Madrid. Il club degli Zhang potrebbe poi valutare di intavolare una trattativa con l'Empoli per Fabiano Parisi ma anche per Franck Kessié del Barcellona. Nel frattempo, durante un'intervista, Mario Balotelli ha confermato che non gli dispiacerebbe giocare nuovamente per le squadre principali di Milano, Milan e Inter.

Possibile scambio tra Inter e Real Madrid

Il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Denzel Dumfries e potrebbe intavolare un'operazione di mercato al termine di questa stagione calcistica. Il terzino olandese avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro ma il club presieduto da Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Alvaro Odriozola più un conguaglio economico di circa 15 milioni di euro. L'ex Fiorentina sarebbe un calciatore da prendere in considerazione perché conosce il campionato italiano ed è in grado di giocare sia come quarto di difesa che come quinto di centrocampo.

Parisi interesserebbe a Juventus e Inter

La società presieduta dagli Zhang starebbe seguendo da tempo le prestazioni di Fabiano Parisi.

Il terzino dell'Empoli piacerebbe soprattutto per le spiccate doti difensive ma interesserebbe anche alla Juventus. Il valore di mercato sarebbe di circa 5 milioni di euro ma i toscani ne chiederebbero almeno 7. Il contratto in scadenza nel 2025 non giocherebbe a favore delle squadre interessate che potrebbero mettere sul piatto anche 10 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni a fine stagione.

Kessié potrebbe ritornare nel campionato italiano

Franck Kessié non ha avuto l'inizio sperato con la maglia del Barcellona. Xavi non lo starebbe considerando abbastanza e, già a gennaio, potrebbe decidere di ritornare in Italia. Sulle sue tracce ci sarebbero proprio Milan, Juventus ed Inter che potrebbero chiedere un prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore, se dovesse ritornare, preferirebbe però indossare nuovamente la maglia della squadra allenata da Stefano Pioli.

Le parole di Mario Balotelli

Sempre in tema inter, Mario Balotelli ha speso parole al miele per Milan ed Inter. L'attuale centravanti del Sion, in una recente intervista, ha confermato che desidererebbe giocare nuovamente per le principali società calcistiche di Milano. "A me il Milan piace, ma sarebbe brutto se dicessi solo Milan. C’è anche l’Inter che è una squadra fantastica. Sono le due squadre più belle in cui un calciatore possa stare, le uniche che un ragazzino può sognare". Ha dichiarato l'ex City ai microfoni di Dazn.