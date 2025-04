Secondo quanto riportato su X dal giornalista Nicolò Schira, l'Inter starebbe lavorando con le istituzioni per lasciare la sfida in calendario con la Roma di sabato, giorno in cui la Serie A si fermerà per onorare il funerare di Papa Francesco.

Inter, Schira: 'La società nerazzurra sta lavorando per mantenere la gara con la Roma di sabato'

In un’Italia sospesa tra commozione e rispetto per la scomparsa di Papa Francesco, i funerali solenni previsti per sabato 26 aprile stanno riscrivendo l’agenda istituzionale e civile del Paese. Anche il calcio, come annunciato dal Viminale, osserverà uno stop in segno di rispetto, ma non tutti sembrerebbero essere pronti a mettere in pausa il proprio cammino.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, l’Inter starebbe lavorando per mantenere in calendario la sfida contro la Roma, in programma proprio sabato. "Nonostante l’annuncio del Viminale del pomeriggio, lavori in corso per mantenere Inter-Roma in calendario Sabato 26. I nerazzurri hanno chiesto di poter giocare nello slot delle 20.45, così da non avere svantaggi col Barça (gioca sabato sera) in vista della semifinale Champions”, scrive Schira.

Una posizione che inevitabilmente accende il dibattito. Da un lato c’è la comprensibile esigenza sportiva del club milanese, impegnato in una corsa europea prestigiosa; dall’altro, il valore simbolico e collettivo del lutto nazionale, che ha portato alla sospensione di alcune attività pubbliche e sportive nella giornata di sabato.

La nota del Viminale anticipa la data di Inter-Roma

Restando in tema, ecco la nota emessa nella giornata di oggi dal Ministero dell'interno che ha involontariamente svelato la data in cui si dovrebbe giocare Inter-Roma: "Divieto di vendita dei biglietti per l’incontro di calcio di serie A Inter-Roma, in programma allo stadio Meazza di Milano domenica 27 aprile, ai residenti nella provincia della Capitale.

Lo ha disposto il prefetto del capoluogo lombardo Claudio Sgaraglia per risponde alla necessità di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico in occasione dell’evento sportivo”.

Inter, i tifosi commentano le parole di Schira: 'Da tifoso napoletano dico che sarebbe giusto giocare sabato'

La notizia scritta da Schira ha acceso il dibattito fra i suoi followers: "Da napoletano, ammetto che sarebbe la decisione più giusta e congrua.

Lo sarebbe per i tifosi che hanno pagato i biglietti e per l'Inter stessa, la quale può programmare la trasferta spagnola con più tempo" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Da tifoso del Napoli penso che sia la cosa più giusta per mantenere pulito il nostro campionato e permettere all'Inter di giocarsi le sue carte col Barcellona alla pari".