La Juventus non sta vivendo un buon momento e in discussione sarebbe finito principalmente Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico toscano sarebbe stato criticato soprattutto dai tifosi dopo i risultati deludenti di questa stagione. I bianconeri hanno vinto soltanto contro Spezia e Sassuolo e il pareggio contro la Salernitana è maturato dopo una prestazioni poco brillante. Nel post partita, Leonardo Bonucci ha ammesso le difficoltà, confermando di aver notare da qualche anno una perdita di lucidità di tutto il club.

"È da inizio anno che diciamo che serve qualcosa in più.

Bisogna tirare una linea e cambiare, la Juve non si può permettere di vivere sulle montagne russe come succede da un paio di anni". Ha dichiarato il difensore tramite un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport.

Sul banco degli imputati potrebbe finire Allegri che non ha convinto i tifosi nonostante un mercato soddisfacente portato a termine dalla dirigenza degli Agnelli. I sostenitori del club torinese hanno espresso le rispettive idee soprattutto sui social, dove l'allenatore ex Milan è stato ritenuto non all'altezza. "Distrutti anche dalla Salernitana ma il problema è l'arbitro. Trovano sempre un alibi per coprire il vero problema : Allegri". Recita un tweet che non pone giustificazioni sulla posizione dell'allenatore toscano, criticato sopratutto per l'atteggiamento ritenuto troppo difensivo.

La Juventus sarebbe interessata a Robin Gosens

Nel frattempo, la Juventus starebbe continuando a lavorare in chiave mercato in vista del 2023. Si cercherebbe un esterno sinistro che i bianconeri avrebbero individuato in Robin Gosens. Il calciatore del'Inter sarebbe stato sondato in estate dal Bayer Leverkusens. I dirigenti torinesi potrebbero intensificare le trattativa a gennaio mettendo sul piatto uno scambio con Juan Cuadrado ,che ha il contratto in scadenza nel prossimo anno, ed un prestito con diritto di riscatto fissato per il termine della stagione.

La proposta non dovrebbe soddisfare l'Inter che, in caso di cessione, vorrebbe subito monetizzare dal cartellino del tedesco valutato circa 30 milioni di euro. Inoltre, il profilo di Cuadrado sarebbe fuori dai canoni della società presieduta dagli Zhang soprattutto per motivi anagrafici. Gosens potrebbe lasciare l'Inter perché non è, al momento, un titolare di Simone Inzaghi che continua ad effettuare delle rotazioni sulla catena di sinistra dove si giocano un posto anche Matteo Darmian e Federico Dimarco. Quest'ultimo utilizzato come jolly difensivo anche come terzo centrale di sinistra al posto di Alessandro Bastoni.