L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato per la prossima estate. I nerazzurri vogliono completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi e renderlo maggiormente competitivo. Per questo, stanno osservando le situazioni favorevoli che il mercato può riservare.

Inter, possibile interesse per Firmino

In ottica estate, l'Inter starebbe prendendo in considerazione la candidatura di Roberto Firmino per l'attacco. L'attaccante brasiliano potrebbe liberarsi a parametro zero dal Liverpool nella prossima stagione ed essere così un'opportunità importante per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

I nerazzurri devono però guardarsi dall'interesse di altri club italiani ed europei, in particolare della Juventus che già nelle precedenti sessione di mercato aveva tentato di portare l'ex Hoffenhiam a Torino.

Molto delle possibili mosse di mercato della società nerazzurra dipenderà dal futuro dei due top player in attacco ovvero Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Dopo l'esonero di Tuchel dal Chelsea, il riscatto del bomber belga si potrebbe complicare mentre per il Toro le offerte non mancano con Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid che potrebbero decidere di virare sul'attaccante argentino per la prossima stagione.

Restano infine da capire le situazione di Dzeko e Correa che potrebbero decidere di lasciare Milano per giocare con maggiore continuità.

Inter, possibile ritorno di fiamma in estate per Singo

Altro top player nerazzurro che in questa e nella prossima sessione di mercato potrebbe avere varie offerte è Denzel Dumfries. Dopo il corteggiamento del Chelsea, l'esterno olandese sarebbe finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti pronto ad una rivoluzione sull'out di destra e regalare così al tecnico un nuovo rinforzo da poterlo alternare con il totem Carvajal.

In estate, i Blancos potrebbero decidere di mettere sul piatto un'offerta importante per strappare l'ex Psv all'Inter. La dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata e sta sondando già alcuni profili. Tra questi, c'è un vecchio obiettivo ovvero Wilfried Singo che già nella precedente sessione di mercato era stato accostato all'Inter.

Come ribadito dal patron Urbano Cairo, solo per un'offerta attorno ai 30 milioni di euro il Toro potrebbe decidere di cedere il talentuoso esterno ivoriano.

Oltre Singo, i nerazzurri continuano a monitorare anche il profilo di Alex Grimaldo, esterno spagnolo che dovrebbe lasciare il Benfica al termine della stagione vista la scadenza del contratto. Sul terzino ci sarebbe però l'interesse della Juventus che vorrebbe acquistarlo come erede di Alex Sandro.