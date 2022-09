L'Inter è molto concentrata sul fronte mercato e potrebbe pensare, nel 2023, di cedere Hakan Calhanoglu per arrivare a Ruslan Malinovksyi dell'Atalanta. Il Barcellona sarebbe sulle tracce di Stefan De Vrij come erede di Piquè mentre il Tottenham potrebbe cedere Japhet Tanganga nella sessione invernale.

Calhanoglu sarebbe nel mirino del Newcastle, l'Inter pensa a Malinovskyi

La società nerazzurra potrebbe ascoltare le offerta che arriverebbero dalla Premier League per Hakan Calhanoglu. Il turco sarebbe finito nel mirino del Newcastle che potrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro.

La proposta potrebbe incuriosire i dirigenti milanesi che metterebbero a segno una netta plusvalenza dopo averlo ingaggiato a parametro zero nella scorsa stagione. Il sostituto dell'ex Milan potrebbe essere Ruslan Malinokvsyi dell'Atalanta. L'ucraino non sta vivendo un ottimo momento a Bergamo ed ha il contratto in scadenza nel 2023. I dirigenti degli Zhang potrebbero mettere sul piatto un'offerta da circa 10 milioni già a gennaio per assicurarsi le prestazioni del ragazzo. La trattativa potrebbe però concretizzarsi al termine della stagione anche se, in tal caso, la squadra allenata da Gasperini rischierebbe di perdere il calciatore a parametro zero. Anche la possibile trattativa tra Calhanoglu ed il Newcastle potrebbe intensificarsi nella prossima estate in quanto Simone Inzaghi non vorrebbe perdere un calciatore titolare a stagione in corso.

Derby milanese per il difensore del Tottenham

Nel mercato invernale, l'Inter potrebbe ritornare su Tanganga del Tottenham. Il calciatore sarebbe fuori dai piani tattici di Antonio Conte e interesserebbe molto al Milan. I nerazzurri vorrebbero battere la concorrenza e potrebbero offrire un prestito con diritto di riscatto agli Spurs per puntellare un reparto che, fino a questo momento, ha dimostrato di avere molte incertezze per i troppi gol presi.

De Vrij interesserebbe al Barcellona

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Stefan De Vrij e sarebbe disposto a prelevarlo a parametro zero. Il calciatore non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con l'Inter e sarebbe ritenuto dai catalani il profilo ideale per il gioco di Xavi per sostituire Gerad Piquè.

Attualmente, la valutazione dell'ex Lazio sarebbe di circa 15 milioni di euro ma le prestazioni delle ultime uscite potrebbero far crollare il prezzo o convincere i dirigenti milanesi a non puntare più su di lui in futuro. La sua cessione potrebbe indurre Inzaghi a spostare come centrale di difesa Milan Skriniar che ha dimostrato di essere duttile in tutto il reparto.