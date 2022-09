La Juventus ha iniziato il campionato con otto punti in quattro partite: dopo due pareggi consecutivi, la squadra di Allegri è riuscita a vincere per 2-0 contro lo Spezia.

In questa prima parte della stagione, in casa bianconera, stanno incidendo anche le assenze, in particolare quella di Paul Pogba, che potrebbe recuperare per ottobre, ovvero dopo la pausa per le nazionali. Un’assenza pesante quella del francese, anche se è stata attutita di recente dall’arrivo di Paredes e dalla crescita di Fabio Miretti. Il centrocampista italiano si è confermato anche contro lo Spezia dopo l’ottima prestazione contro la Roma.

Del baby giocatore juventino ha parlato anche Fabio Caressa prima del match contro lo Spezia. Il giornalista sportivo ha dichiarato come la maglia della Juventus pesi, ma che Miretti ha dimostrato di saperla gestire. Secondo il giornalista sportivo il giovane centrocampista bianconero è di grande prospettiva ed è importante per la società bianconera.

Fabio Caressa parla del giovane Miretti

'Massimiliano Allegri l'aveva un po' bastonato dopo la sfida con la Sampdoria, ma quando è stato richiamato in causa, lui ha risposto benissimo in campo, facendo una partita importante', sono queste le dichiarazioni di Fabio Caressa in riferimento al centrocampista della Juventus Fabio Miretti.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Fabio Miretti ha dimostrato di essere un giocatore di grande prospettiva, un uomo importante per il centrocampo bianconero'.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus con l'arrivo di Paredes rinforzerà ulteriormente la rosa con un giocatore in grado di migliorare l'impostazione di gioco e la verticalizzazione verso le punte.

Si tratta di un investimento importante, essendo un nazionale argentino: dovrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con riscatto a 23 milioni di euro.

Arrivano buone notizie anche dalle cessioni.

La Juventus dopo aver definito la partenza di Nicolò Rovella in prestito al Monza, è riuscire a cedere anche il centrocampista Arthur Melo. Il brasiliano si trasferisce in prestito al Liverpool, con ingaggio pagato dalla società inglese. La Juve quindi andrà ad alleggerire di molto il monte ingaggi almeno per una stagione, ma avrà la possibilità di rivalutare anche il cartellino del brasiliano, reduce da due stagioni sotto le aspettative nella società bianconera.