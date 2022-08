La Juventus è attesa da una settimana importante per quanto riguarda il Calciomercato. In questi giorni potrebbero arrivare due importanti giocatori per migliorare la rosa a centrocampo e nel settore avanzato. Serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso gli attaccanti, oltre che un centravanti. Rinforzi che, però, potrebbero dipendere dalle cessioni, soprattutto in riferimento al centrocampo. La Juventus ha abbondanza nel settore ma non è facile trovare società pronte ad investire su giocatori come Arthur Melo e Adrien Rabiot.

Il brasiliano potrebbe partire in prestito anche perché la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Diversa è la situazione del francese, che non ha accettato l'offerta del Manchester United e questo potrebbe significare una sua conferma alla Juventus fino a giugno, quando andrà in scadenza di contratto. Per questo la Juventus potrebbe cedere un altro centrocampista che potrebbe garantirgli una buona somma da investire su un altro giocatore. Si parla della possibile partenza di uno fra Denis Zakaria e Weston McKennie, entrambi valutati circa 30 milioni di euro. Se così sarà, la Juventus investirebbe circa 25 milioni di euro per Leandro Paredes, che è il preferito di Allegri per rinforzare il centrocampo.

Possibile rinforzo per il centrocampo, Leandro Paredes

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere uno fra Zakaria e McKennie per agevolare l'arrivo di Paredes. Lo svizzero piace al Borussia Dortmund e al Monaco, con la società bianconera che lo valuta circa 30 milioni di euro. Più o meno lo stesso prezzo di mercato del centrocampista americano che, invece, è seguito dal Tottenham ma anche dalla Roma.

Una partenza che potrebbe garantire poi l'arrivo di Leandro Paredes: l'argentino garantirebbe non solo qualità ma anche esperienza al centrocampo bianconero. Non è da scartare la possibilità che la Juventus provi ad acquistare l'argentino del Paris Saint Germain in prestito con diritto di riscatto, in questo modo pagherebbe in diverse stagioni il suo cartellino.

Sarà una settimana importante anche per il settore avanzato, potrebbe arrivare anche un attaccante per andare a supportare Vlahovic. A tal riguardo, il preferito sarebbe Memphis Depay, che potrebbe rescindere il contratto con il Barcellona e sottoscrivere una nuova intesa con la Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la difesa. Serve un centrale o un terzino sinistro che dia un'alternativa valida ad Alex Sandro. Piace Emerson Palmieri, si valuta anche un rinforzo a sorpresa per il settore avanzato. A tal riguardo piace Nicolò Zaniolo, in scadenza di contrato a giugno 2024 con la Roma e valutato circa 47 milioni di euro.