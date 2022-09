La Juventus, nelle ultime ore, ha messo a segno il colpo Leandro Paredes. L'argentino è il regista che serviva a Massimiliano Allegri per rinforzare il suo centrocampo. Ovviamente adesso sarà il tecnico livornese a decidere quando schierare dal primo minuto Leandro Paredes. La sensazione è che l'argentino possa giocare già contro la Fiorentina e contro il Paris Saint - Germain. Ovviamente contro i viola l'argentino potrebbe entrare a gara in corso. Ma chiaramente la scelta toccherà a Massimiliano Allegri. Per Alessandro Del Piero, però, l'acquisto dell'argentino potrebbe non essere sufficiente per la Juventus per esprimersi al meglio: "Non credo che Paredes basti, Allegri deve poter schierare la squadra che ha in testa, serve Pogba", ha detto l'ex capitano della Juventus in collegamento con Sky Sport.

La Juventus ha bisogno anche di Chiesa e Pogba

Chiaramente, l'avvio di stagione della Juventus è stato condizionato dagli infortuni. I bianconeri non hanno mai potuto contare su Paul Pogba e il suo rientro dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Alla assenza del francese si è poi aggiunto lo stop di circa 15 giorni di Angel Di Maria. Inoltre, la Juventus non ha nemmeno Federico Chiesa. Le assenze del francese e del numero 7 juventino si stanno facendo sentire perché Massimiliano Allegri di fatto non può contare su due titolari fissi. Ma al netto delle assenze la Juventus è partita abbastanza bene in campionato e ha già fatto più punti rispetto allo scorso anno. Chiaramente quando i bianconeri avranno tutti a disposizione Massimiliano Allegri potrà schierare la squadra che ha in testa come ha sottolineato anche Alessandro Del Piero.

L'ex capitano della Juventus, però, ha sottolineato che i bianconeri conto lo Spezia potevano fare di più: "La Juve non ha giocato bene, ha faticato molto e mi aspetto qualcosa in più. Lo Spezia comunque gioca bene".

Del Piero esalta Vlahovic

Dusan Vlahovic, negli ultimi due match contro Roma e Spezia, ha tiratodue punizioni stupende che hanno consentito alla Juventus di sbloccare il risultato.

Ma nel calcio è raro vedere un numero 9 tirare punizioni così belle. Proprio dei calcio piazzati battuti da Dusan Vlahovic ne ha parlato Alessandro Del Piero: "La differenza sostanziale è che io non conosco il numero di scarpa di Vlahovic ma ha sicuramente un piede più grande del mio e per certi versi fa un po' più fatica a tirare in un certo modo".

Ma Pinturicchio ha sottolineato che DV9 riesce a colpire la palla in modo da dargli un po' di giro a rientrare tipo topspin grazie alla velocità che riesce a dare al pallone: "Quindi è un tiro forte e anche se non è angolatissimo è difficile andarlo a prendere".