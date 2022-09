La Juventus ha iniziato la stagione nella maniera non ideale. Tanti critiche hanno riguardato la squadra bianconera, considerando soprattutto le prestazioni discutibili in campionato. I match contro la Sampdoria e la Fiorentina ne sono la dimostrazione, non è un caso che sui social ha spopolato di nuovo l'hashtag #AllegriOut soprattutto in riferimento alla stagione 2022-2023 deludente della squadra bianconera. Ci si aspettano dei miglioramenti evidenti rispetto alla scorsa che in questo inizio si sono visti solo poche volte. Sicuramente il match contro il Paris Saint Germain ha mostrato una Juventus diversa fra primo e secondo tempo, dove ha provato a recuperare non riuscendoci l'iniziale vantaggio dei francesi per 2 a 1.

Uno dei tecnici cresciuto nella società francese è sicuramente Tomas Tuchel, che fino a qualche giorno fa era al Chelsea. La sconfitta pesante contro la Dinamo Zagabria nella prima giornata del girone di Champions League è stata decisiva per il suo esonero, nonostante il tedesco abbia contribuito alla vittoria nel 2021 della Champions League, del Mondiale per Club e della Supercoppa europea con il Chelsea. L'esonero ha suscitato molto clamore mediatico a tal punto che tanti sostenitori bianconeri hanno chiesto l'esonero di Allegri e la sostituzione proprio con Tuchel.

I tifosi votano l'ingaggio di Tuchel sulla panchina della Juventus

Tanti sostenitori della Juventus di recente sui social hanno voluto suggerire alla società bianconera l'ingaggio di Tomas Tuchel come tecnico, invitando ad esonerare Massimiliano Allegri.

Come è noto il tedesco è stato mandato via dal Chelsea dopo la sconfitta pesante in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Prestazione non ideale della società inglese ma meriti anche ai croati che hanno saputo contenere la forza e la tecnica del Chelsea e hanno saputo creare problemi soprattutto in contropiede. A tal riguardo il gol di Orsic ne è la dimostrazione.

L'eventuale arrivo di Tuchel alla Juventus è solo una speranza dei tifosi bianconeri, anche perché Allegri ha la fiducia della società bianconera. Il toscano ha un contratto importante fino a giugno 2025 e guadagna 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. A meno di una stagione deludente come quella scorsa, Allegri dovrebbe essere confermato fino alla scadenza contrattuale.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di migliorare la rosa durante il mercato di gennaio rinforzando quei settori che hanno bisogno di giocatori di qualità A tal riguardo potrebbero arrivare un difensore centrale ed un terzino. Fra i seguiti ci sarebbero Igor, Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo.