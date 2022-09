La Juventus nel recente Calciomercato estivo è tornata (dopo tre anni) a puntare sull'ingaggio di alcuni giocatori di qualità a parametro zero, tesserando Angel Di Maria e Paul Pogba.

Seguendo la stessa logica, la società bianconera starebbe valutando per l'estate 2023 diversi altri rinforzi a parametro zero, non solo per il centrocampo, ma anche per la difesa. A tal riguardo fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche N'Golo Kanté, centrocampista di 31 anni del Chelsea, attualmente infortunato ma che è considerato uno dei migliori giocatori europei nel suo ruolo.

Attualmente è in scadenza di contratto col club inglese a giugno 2023 e in questo momento non sarebbero previsti incontri per discutere un eventuale prolungamento di contratto.

Kanté potrebbe trasferirsi alla Juve in estate se dovesse liberarsi a parametro zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare N'Golo Kanté a parametro zero nel 2023. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto a giugno e attualmente per lui non si parla di un prolungamento di contratto con il Chelsea. La società inglese starebbe, infatti, cercando gradualmente di ringiovanire la rosa, basti pensare al recente acquisto del difensore Fofana dal Leicester.

La Juve valuterebbe anche altri giocatori in scadenza di contratto a fine giugno.

Sempre in casa Chelsea ci sarebbe ad esempio il nazionale italiano Jorginho, anche se avendo caratteristiche simili al neo-acquisto Leandro Paredes, le sue quotazioni sembrano in ribasso.

Un altro centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2023 e che piace alla Juventus è Youri Tielemans del Leicester.

Il resto del mercato della Juventus per il 2023 sui parametri zero

La Juventus penserebbe anche ad altri possibili innesti a parametro zero nell'estate 2023. In difesa ad esempio potrebbero ritrovarsi liberi il centrale brasiliano Igor della Fiorentina e il francese Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte (seguito anche dal Milan nel recente calciomercato estivo).

Come terzino sinistro, invece, potrebbe diventare "free agent" il giocatore spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo.

Ovviamente riguardo a tutti questi giocatori occorre attendere i prossimi mesi e valutare se le rispettive società vorranno rinnovare loro i contratti o se effettivamente preferiranno lasciarli liberi a parametro zero dal 1° luglio.