In casa Juventus proseguono le polemiche arbitrali dopo il pareggio 2-2 nel match contro la Salernitana.

In particolare il Var è stato decisivo in due episodi importanti, ossia sul mancato annullamento del gol di Candreva per un presunto tocco con un braccio e su quello invece annullato a Milik su presunto fuorigioco di Bonucci. Relativamente a questo episodio (che avrebbe potuto portare al 3-2 per i bianconeri), avvenuto in pieno recupero, dalle immagini si nota come il centrale difensivo non tocchi il pallone, oltre al fatto che era in una posizione non influente rispetto al portiere.

Dopo la partita sono anche spuntate delle immagini che confermano come Candreva tenesse in gioco Bonucci.

Nelle scorse ore, intanto, sono state pubblicate altri immagini e video sui social. Alcuni tifosi bianconeri hanno interpretato le parole dette dall'arbitro Marcenaro ai giocatori della Juventus, come un'ammissione di aver visto un tocco di Leonardo Bonucci sul colpo di testa di Milik.

Dichiarazioni che non trovano riscontro nelle immagini, in cui si nota come il pallone non viene sfiorato dal centrale.

Secondo i tifosi bianconeri l'arbitro Marcenario avrebbe confermato ai giocatori il tocco di Bonucci sul gol di Milik

L'arbitro Marcenaro avrebbe giustificato l'annullamento del gol di Milik dichiarando ai giocatori della Juventus che Bonucci fosse in fuorigioco: questa è l'interpretazione data da alcuni tifosi bianconeri a un video pubblicato sui social, in cui si noterebbe il labiale dell'arbitro che sostiene proprio il tocco del centrale: parole di cui comunque non vi è certezza, dal momento che non si sente alcun audio.

Comunque sia, poco dopo è stato Banti al Var a richiamare Marcenaro per valutare l'episodio.

I risultati deludenti della Juventus

Secondo alcune statistiche la Juventus è stata una delle squadre più penalizzate dall'introduzione della Var, ossia dalla stagione 2017-2018. La squadra bianconera avrebbe un passivo fra episodi favorevoli e sfavorevoli di -21.

Sarebbe l'unica squadra a essere in passivo in questa particolare classifica, fra quelle che lottano per lo scudetto.

La Juventus non è stata insomma agevolata da alcuni episodi arbitrali, ma comunque la gran parte delle responsabilità dei risultati deludenti di questo inizio di stagione riguardano prevalentemente tecnico e giocatori.

È infatti piuttosto evidente come la squadra non abbia un'impostazione di gioco ben definita, oltre al fatto che le altre squadre sembrano avere una condizione fisica migliore rispetto a quella dei bianconeri.