Sfida di cartello in quel di San Siro il 18 settembre alle ore 20:45, dove il Milan di Stefano Pioli ospita il Napoli di Luciano Spalletti nel big match della settima giornata di Serie A. Le due compagini sono in testa alla classifica e arrivano da due vittorie in Champions League. Si prospetta un match ricco di emozioni.

Milan, le scelte di Pioli: in attacco confermato Giroud

Per quanto concerne le possibili scelte del Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli è pronto a confermare il suo 4-2-3-1: Maignan tra i pali; difesa a quattro formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo confermata la cerniera formata da Bennacer e Tonali, mentre in attacco confermatissimo Olivier Giroud (a segno per tre partite consecutive tra campionato e Champions), sostenuto dal trio formato da Saelemakers, De Ketelare e Junior Messiah.

Squalificato Rafael Leao, mentre dovrebbe partire dalla panchina Brahim Diaz.

Sono varie le assenze in casa Milan: da Ibrahimovic passando per Rebic e Origi che Pioli spera di recuperare per la sfida del Castellani contro l'Empoli che avverrà dopo la sosta.

Napoli, il probabile undici per Spalletti: Ballottaggio Simeone-Raspadori

Grande momento di forma per il Napoli di Luciano Spalletti che vola in campionato ma anche in Champions League come dimostrano le due vittorie consecutive contro Liverpool e Rangers ed il primato solitario nel Girone A.

Ora arriva il banco di prova per i partenopei che sfideranno i Campioni d'Italia in carica.

Per quanto concerne il possibile undici azzurro, l'allenatore di Certaldo è pronto a confermare in toto il suo 4-3-3 con solo due dubbi di formazione: Meret tra i pali; difesa a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui (in leggero vantaggio su Mathias Olivera).

A centrocampo confermatissimo Lobotka affiancato da Zielinski e Anguissa, mentre in attacco possibile chance dal primo minuto per Giacomo Raspadori, in rete contro i Rangers ed in vantaggio sul Cholito Simeone. L'ex attaccante del Sassuolo dovrebbe esser affiancato da Kvratskhelia e Politano, con Lozano recuperato che dovrebbe partire dalla panchina.

Una sfida importante per ambedue le compagini e che negli ultimi anni è sempre stata molto equilibrata. A San Siro, gli azzurri si sono imposti negli ultimi due confronti sempre con il risultato di 1-0 con le reti di Politano e di Elmas nella passata stagione. Di contro, il Milan ha espugnato per due annate consecutive il Maradona: nella passata stagione 1-0 firmato Olivier Giroud.

Probabili formazioni:

Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemakers, De Ketelare, Messiah; Giroud.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Kvratskhelia, Raspadori, Politano