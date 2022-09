Dopo il match tra la Juventus e il Benfica, Angel Di Maria è stato pizzicato dalle telecamere mentre parla con Arek Milik. Dal labiale si intuirebbe che El Fideo avrebbe chiesto spiegazioni al polacco sui motivi della sostituzione. Milik era tra i migliori e forse Di Maria avrebbe preferito che rimanesse in campo. Dunque, queste immagini, avrebbero mostrato un po' di malcontento in Angel Di Maria. Ma questo non sarebbe l'unico momento in cui El Fideo avrebbe mostrato del malumore: il numero 22 della Juventus avrebbe avuto delle perplessità nei confronti di Massimiliano Allegri anche per la gestione del suo infortunio.

Le perplessità di Di Maria

Angel Di Maria, nelle ultime ore, sarebbe al centro di alcune discussioni. Infatti, El Fideo non avrebbe gradito la sostituzione di Arek Milik contro il Benfica. Inoltre, non sarebbe stato del tutto soddisfatto sulla gestione del suo infortunio da parte di Massimiliano Allegri. Inoltre, stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, nelle immagini che ritraggono Di Maria che parla con Milik, in molti avrebbero letto una sorta di presa di distanza dell'argentino dal suo allenatore. C'è da dire, però, che anche lo stesso Massimiliano Allegri si sarebbe aspettato un po' di più da Angel Di Maria. L'allenatore ha voluto fortemente l'arrivo a Torino del Fideo. Adesso le parti dovranno cercare di remare dalla stessa parte perché la stagione è appena iniziata e serve da parte di tutti fare qualcosa in più.

Di Maria potrebbe essere titolare contro il Monza

Adesso, per la Juventus è già tempo di pensare alla gara contro il Monza. Ma per i bianconeri preparare questa sfida non sarà facile. Infatti, alle solite assenze si aggiungeranno le squalifiche di Juan Cuadrado e Arek Milik. Inoltre, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Alex Sandro non dovrebbero recuperare per la gara contro il Monza.

Dunque, la lista degli indisponibili è sempre più lunga e non sarà facile per Massimiliano Allegri fare una formazione. In questi giorni la Juventus lavorerà alla Continassa e il tecnico livornese valuterà le condizioni dei suoi giocatori. Inoltre, resta da capire se Angel Di Maria sarà titolare oppure no. El Fideo non è al meglio ma l'assenza di Juan Cuadrado potrebbe indurre Massimiliano Allegri a schierarlo dal primo minuto.

Per la gara contro il Monza, però, la Juventus ritroverà Wojciech Szczesny che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. In ogni caso, ci sono ancora alcuni giorni per lavorare e per decidere quale sarà l'undici che affronterà il Monza. Quello che, però, sarà fondamentale per la Juventus sarà mostrare un atteggiamento diverso da quello visto nelle ultime gare.