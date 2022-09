La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente fra prestazioni e risultati non esaltanti: due vittorie e quattro pareggi in campionato oltre ad una sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain non agevolano la crescita della squadra, con Allegri che ha ricevuto critiche da diversi addetti ai lavori, ma anche da molti tifosi bianconeri. La posizione del toscano però è solida, d'altronde ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Molto però dipenderà anche da questa stagione, se non dovessero arrivare vittorie di competizioni la Juventus potrebbe decidere di cambiare anche tecnico.

Si è parlato di recente del possibile arrivo di Zidane o eventualmente di Deschamps nel caso in cui "Zizou" dovesse diventare nuovo commissario tecnico della nazionale francese.

Nelle ultime ore però le indiscrezioni di mercato confermano come un altro ex bianconero potrebbe diventare il nuovo tecnico della Juventus in caso di esonero di Massimiliano Allegri. Si tratta di Igor Tudor, che dopo una stagione importante con il Verona è diventato il nuovo tecnico dell'Olympique Marsiglia.

La società francese è attualmente prima in campionato insieme al Paris Saint Germain avendo vinto 6 match e pareggiata una.

Alcuni tifosi sui social vorrebbero l’esonero di Allegri

Sui social i tifosi hanno parlato di Igor Tudor come eventuale sostituto di Massimiliano Allegri nel caso in cui il toscano dovesse venire esonero.

Il croato anche al Marsiglia sta dimostrando tutta la sua bravura non solo raggiungendo risultati importanti ma anche con un gioco offensivo e piacevole. Difficile però l’arrivo del croato anche perché è da una stagione all’Olympique Marsiglia.

Tudor è stato il secondo di Pirlo alla Juventus nella stagione 2020-2021. La sua crescita professionale da tecnico è stata molto importante, basti pensare che dopo l'esperienza professionale da secondo alla Juventus è stato al Verona ottenendo una posizione molto tranquilla a fine stagione.

Attualmente è al Marsiglia dove sta dimostrando tutta la sua bravura, garantendo prestazioni e risultati. Tudor non è solo un ex tecnico ma un ex giocatore della Juventus, avendo giocato nella società bianconera dal 1998 al 2005, con una stagione in prestito al Siena per poi ritornare alla Juventus fino al 2007 e trasferirsi nella stagione successiva all'Hajduk Spalato, dove ha chiuso la carriera professionale da giocatore.

Comunque sia, la Juventus dovrebbe confermare Allegri almeno fino a giugno. A quel punto molto dipenderà da come sarà andata la stagione della squadra bianconera, se dovessero arrivare vittorie di competizioni la permanenza del toscano sarebbe scontata anche in considerazione del fatto che ha un contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera.