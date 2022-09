La Juventus ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati da Max Allegri per la partita contro il PSG, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e in programma per martedì 6 settembre. Per i bianconeri mancherà Angel Di Maria, che non ha recuperato dall'infortunio con la Fiorentina. Discorso diverso invece per Danilo, che è stato convocato dopo aver smaltito il problema alla caviglia.

Juventus, pubblicata la lista dei convocati per la partita con il PSG: mancherà Di Maria

Fra i calciatori convocati da Mister Massimiliano Allegri spicca l'assenza di Angel Di Maria.

Il laterale offensivo argentino, in occasione della gara disputata dalla Vecchia Signora sabato pomeriggio contro la Fiorentina, era stato tolto dal campo alla conclusione del primo tempo, a causa di un piccolo problema muscolare che aveva accusato. La sua presenza era già da diversi giorni in dubbio e, purtroppo per i bianconeri, il "Fideo" salterà anche il big match contro la sua ex squadra. Dall'infermeria però non arrivano solo brutte notizie, visto che invece Danilo prenderà parte alla spedizione francese. Anche il difensore brasiliano era uscito malconcio dalla sfida di campionato contro i viola, con una caviglia che lo aveva costretto a giocare gli ultimi scampoli del match, stringendo i denti.

Come detto, la Juventus ha reso nota la lista completa dei convocati per la partita contro il PSG per la sfida di martedì 6 settembre, alle ore 21, al Parco dei Principi nella prima giornata della Champions League 2022/2023. Questi saranno i bianconeri a disposizione di Allegri: De Sciglio, Bremer, Locatelli, Danilo, McKennie, Vlahović, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostić, Kean, Bonucci, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Soulé, Paredes, Perin, Garofani, Fagioli.

Psg, il tecnico Galtier sulla partita con la Juve: 'Sono abituati a giocare in questa competizione, dovremo impegnarci'

Dell'imminente sfida PSG-Juventus ha parlato anche il tecnico dei parigini, Christophe Galtier. L'allenatore transalpino ha analizzato la partita contro i bianconeri, affermando: "Sarà una partita diversa sia per la Juve, che ho seguito da nella gara contro la Fiorentina, e anche per noi rispetto a quelle di campionato. La Juventus è abituata a giocare questa competizione, dovremo impegnarci molto ed essere anche molto compatti se vorremo fare gol".