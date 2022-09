Questa mattina 5 settembre, la Juventus si è allenata in vista della gara di Champions League contro il Paris Saint Germain. Nel campo attiguo a quello dove si allenavano i bianconeri era presente Paul Pogba. Il francese ha fatto alcuni esercizi con e senza il pallone. Ma evidentemente questi primi giorni in campo per Paul Pogba non hanno dato l'esito sperato. Tant'è che il numero 10 della Juve ha deciso di operarsi al ginocchio destro: Pogba finirà sotto i ferri per una meniscectomia. I tempi di recupero chiaramente si allungheranno e il suo rientro è previsto fra sei settimane.

Pogba ancora out

A fine luglio, Paul Pogba ha riportato la lesione del menisco esterno del ginocchio destro. Le strade che poteva intraprendere il francese per risolvere questo infortunio erano tre: la meniscectomia selettiva, la sutura e la terapia conservativa. Dopo un consulto specialistico a Lione con il professor Bertrand Sonnery-Cottet, il giocatore della Juventus ha optato per la terapia conservativa. Il programma per il francese prevedeva cinque settimane di lavoro, di cui tre tra palestra e piscina e due di lavoro in campo.

Da ieri 4 settembre, Paul Pogba ha ripreso a lavorare sul terreno di gioco, ma evidentemente le prime sensazioni dopo l'allenamento di questo 5 settembre non sono state buone.

Pertanto il numero 10 della Juventus ha deciso di finire sotto i ferri. Adesso per Pogba saranno necessarie altre sei settimane di stop, ma se anche i tempi di recupero dovessero accorciarsi non rientrerebbe comunque prima di quattro settimane.

Insomma, il rientro del francese dovrebbe avvenire tra la metà e la fine di ottobre.

Le partite che salterà Pogba

Paul Pogba, nelle prossime ore, finirà sotto i ferri per risolvere il problema al menisco del ginocchio destro. Il centrocampista ex Manchester United ha già saltato cinque sfide di campionato (ovvero contro Sassuolo, Sampdoria, Roma, Spezia e Fiorentina). Adesso il numero 10 della Juve sarà out anche per i match di Serie A contro Salernitana, Monza, Bologna, Milan e Torino.

Pogba potrebbe rientrare per la gara di venerdì 21 ottobre contro l'Empoli.

Nel frattempo il francese si perderà anche quattro partite di Champions League a cominciare da quella di domani 6 settembre contro il PSG, ma sarà assente anche da quella contro il Benfica e a entrambe le sfide contro il Maccabi Haifa. In Champions Pogba potrebbe essere nuovamente a disposizione per il match a Lisbona contro il Benfica del 25 ottobre.