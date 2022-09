In queste ore l'umore in casa Juventus non è dei migliori. Infatti, i bianconeri hanno perso per 1-2 contro il Benfica e, dopo due partite, hanno zero punti nel girone di Champions League. Questo rende la qualificazione agli ottavi in salita e la Juventus dovrà vincere tutte le prossime partire se vorrà accedere agli ottavi. Ma chiaramente non sarà facile, poiché ci sarà ancora la sfida a Lisbona contro il Benfica e quella in casa con il PSG. In questi due match, la Juventus dovrà assolutamente vincere se vorrà provare a passare il turno. Ora, per i bianconeri si apre di fatto una crisi.

Stando a quanto afferma il Corriere della Sera, il presidente Andrea Agnelli sarebbe furioso dopo le due sconfitte europee. Inoltre, il gradimento nei confronti di Massimiliano Allegri sarebbe ai minimi storici. Dunque, le prossime partite sarebbero decisive e non sarebbero da escludere ribaltoni.

Troppi infortuni

Questo inizio di stagione, per la Juventus, è stato piuttosto problematico. Infatti, la squadra ha ottenuto solo 2 vittorie in otto partite, poi sono arrivati 4 pareggi e due sconfitte. Adesso resta da capire se Massimiliano Allegri riuscirà ad invertire la rotta. Ma la difficoltà più grande per la Juventus è stata quella di non avere a disposizione molti dei suoi titolari. Contro il Benfica, mancavano Paul Pogba, Federico Chiesa, Kaio Jorge, Wojciech Szczesny, Adrien Rabiot e Manuel Locatelli.

Gli infortuni sicuramente condizionano le prestazioni della Juventus. A centrocampo, Leandro Paredes brancola nel buio e ha solo Fabio Miretti che gli da una mano, mentre Weston McKennie è apparso in difficoltà. Ma Massimiliano Allegri non aveva a disposizione nessun altro se non Nicolò Fagioli, che però non è certo all'altezza degli assenti.

Servirà una riflessione interna piuttosto profonda, anche perché il problema non può essere legato solo agli infortuni.

Si pensa al Monza

La dirigenza della Juventus, e in particolare Andrea Agnelli, sarebbe furiosa per l'andamento in Champions League. Adesso ci sarà la sfida contro il Monza. Questa partita sarà fondamentale e servirà una risposta sul campo da parte dei bianconeri.

Ma per questo match, le definizioni per i bianconeri saranno ancora di più poiché mancheranno anche Arkadiusz Milik e Juan Cuadrado, entrambi squalificati. Soprattutto l'assenza del polacco si farà sentire, perché in questo momento è l'unico che segna. In ogni caso, ci sarà ancora qualche giorno per capire quali saranno le scelte di formazione. Come ha sottolineato Massimiliano Allegri, la Juventus deve ora lavorare e stare zitta, perché alla fine deve essere solo il campo a parlare. Ma in questo momento, il messaggio che manda il terreno di gioco è tutt'altro che buono.