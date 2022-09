La Juventus inizia a muoversi per il Calciomercato invernale. La dirigenza bianconera sta lavorando per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da recitare un ruolo da assoluta protagonista nella seconda parte di stagione.

Juve, possibile interesse per van de Beek

Visto l'infortunio di Paul Pogba, la Juventus potrebbe ritornare sul mercato per acquistare un nuovo centrocampista che possa innalzare la qualità del gioco ed essere importante anche sotto porta. Si leggerebbe in quest'ottica l'interesse per Donny van de Beek, centrocampista olandese che è ormai fuori dal progetto del Manchester United.

Nonostante l'arrivo del suo mentore all'Ajax Ten Haag la situazione non è cambiata, visto che l'olandese continua a non trovare spazio nelle rotazioni del tecnico.

Per questo, la sua avventura ad Old Trafford potrebbe terminare a gennaio. La Vecchia Signora starebbe quindi monitorando la situazione e vista la necessità dello United di cedere il calciatore, potrebbe decidere di intavolare la trattativa sulla base di un prestito per poi valutare il riscatto a titolo definitivo nella prossima stagione. I bianconeri devono però battere la concorrenza di alcune squadre inglesi come l'Everton, ma anche di alcuni club italiani come l'Inter, a caccia di un centrocampista per completare il reparto a disposizione di Inzaghi.

Juventus-Benfica: sconfitta amara per i bianconeri

In attesa di capire i prossimi colpi di mercato, la Juventus cade ancora in Champions League. All'Allianz Stadium, i bianconeri vengono sconfitti dal Benfica per 2-1 che ribalta l'iniziale vantaggio di Milik grazie alle reti di Joao Mario e David Neres.

Avvio convincente dei bianconeri che passano subito in vantaggio con Milik che sulla punizione di Paredes firma l'1-0 ed il suo terzo centro con la casacca della Vecchia Signora.

L'undici di Allegri spinge sull'acceleratore e sfiora il raddoppio con Paredes, la cui conclusione termina a lato. Dopo una buona partenza da parte della Juve, il Benfica prende campo e sul calar della prima frazione trova il pareggio grazie al calcio di rigore trasformato da Joao Mario.

Nella ripresa, il club portoghese alza il ritmo e sfiora il raddoppio con Rafa Silva che colpisce il palo.

È il preludio al gol che arriva con David Neres che raccoglie la respinta di Perin e firma il 2-1. Nel finale, i bianconeri provano a recuperare il risultato ma senza creare grandissime opportunità.

Una sconfitta pesante che complica il cammino europeo dell'undici di Allegri che cercherà l'immediato riscatto contro il Monza, in una gara spartiacque per la stagione dei bianconeri.